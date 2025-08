Inde : la vidéo terrifiante d'une crue soudaine ravageant un village

En Inde, la ville de Dharali a été le théâtre d'une inondation «flash», dûe à d'intenses précipitations quelques kilomètres plus loin. Les habitations ont été balayées par les puissantes eaux venues en amont, comme le montre certaines images glaçantes. Une scène qui a coûté la vie à plusieurs habitants du village.

Une catastrophe naturelle qui fait froid dans le dos. En Inde, une soudaine inondation a frappé la ville de Dharali, ce mardi 5 août. Les premières informations locales font état de 4 morts. Au vu des images, le bilan pourrait largement s'alourdir.

Sur la vidéo de la scène, relayée sur les réseaux sociaux, on peut voir certains habitants pris au piège dans les rues du village. L'arrivée de cette crue soudaine n'a pas permis aux habitants de se préparer et de fuir ce danger.

🚨New Terrifying Video: Sudden Cloudburst Triggers Deadly Mudslide in Dharali, Uttarakhand, India.



You can see people fleeing as a massive wall of mud barrels through, crushing buildings and hotels.



Initial reports suggest 4 dead, but the toll could be higher. pic.twitter.com/z5S0Vs2ULW

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 5, 2025