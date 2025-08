Permis : voici les 10 pays de l'UE qui imposent des examens médicaux après 70 ans

Alors que la proposition de loi imposant des examens médicaux aux conducteurs de 70 ans et plus est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale, certains pays d'Europe ont déjà adopté cette mesure. Voici lesquels.

Une loi déjà adoptée par dix pays en Europe. Une proposition de loi imposant des examens médicaux tous les cinq ans aux conducteurs de 70 ans et plus, et tous les 15 ans à tous les conducteurs a été déposée en avril dernier. Toujours en cours d'examen à l'Assemblée nationale, cette mesure n'a pourtant rien de nouveau.

Plusieurs pays européens, dix au total, sont déjà très strictes sur le sujet, et imposent aux conducteurs des tests médicaux fréquents à partir d'un certain âge. A commencer par un voisin de la France, l'Espagne, où un examen médical est nécessaire à partir de 65 ans. Il en va de même pour la Grèce et la République Tchèque, a rappelé La Croix.

Des tests dès 40 ans au Portugal

Le Portugal est le pays européen avec la règle la plus stricte : il est obligatoire de passer un examen d'aptitudes physiques et mentales à la conduite tous les dix ans, et ce, dès 40 ans. Ensuite, à partir de 70 ans, les conducteurs portugais doivent en complément passer une évaluation médicale pour vérifier leur état de santé général.

En Italie, un examen médical est imposé tous les dix ans jusqu'à 50 ans. Cette fréquence augmente ensuite : il est obligatoire tous les cinq ans entre 50 et 70 ans, tous les trois ans entre 70 et 80 ans, et enfin, tous les deux ans après 80 ans.

Un test médical tous les cinq ans dès 75 ans est requis aux Pays-Bas, et dès 70 ans en Finlande, en Irlande et au Danemark. En Slovaquie, un examen est requis tous les cinq ans, puis tous les deux ans après 65 ans.