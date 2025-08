Pollution aux plastiques : tout comprendre sur les négociations en cours à Genève

Les représentants de près de 180 pays se sont réunis ce mardi à Genève, en Suisse, pour ficeler un accord mondial contre la pollution plastique, qui ne cesse de progresser.

Des échanges de travail qui doivent durer une dizaine de jours. Pas moins de 180 pays ont pris place ce mardi autour de la table des négociations à Genève ce mardi 5 août, dans le cadre de la création du premier traité mondial de lutte contre la pollution plastique.

«La pollution plastique endommage les écosystèmes, pollue nos océans et nos rivières, menace la biodiversité, affecte la santé humaine et pèse de façon injuste sur les plus vulnérables. L'urgence est réelle, la preuve est claire et la responsabilité repose sur nous», s'est alarmé le diplomate Equatorien Luis Vayas Valdivieso, qui préside les échanges, à l'ouverture des débats ce matin.

Après l'échec de l'accord fin 2024 à Busan, en Corée du Sud, les représentants pourraient cette fois-ci prendre la décision de plafonner la production mondiale de plastique au travers de ce traité, bien que plusieurs experts ont émis des réserves sur la faisabilité d'une telle opération.

«Je ne suis pas confiante»

De son côté, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a confié ses craintes chez nos confrères de RFI.

«Je ne suis pas confiante. Si nous ne faisons rien, la production (de plastique neuf) va tripler d'ici à 2060. Si tel est le cas, nous allons être submergés par la pollution plastique. On sait que les pays producteurs de pétrole sont réticents au fait de freiner la cadence», a expliqué la membre du gouvernement.

De son côté, les experts rappellent la dangerosité de cette pollution dans un tour dernier rapport paru ce lundi dans la revue médicale britannique The Lancet.

Les échanges et débats devraient durer une dizaine de jours dans la capitale suisse.