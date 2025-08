Qu'est-ce que le programme PAUSE, qui permet à des Gazaouis de venir travailler en France ?

Le programme PAUSE permet à la France de venir en aide à des étrangers en exil, notamment à certains Gazaouis. Il s'agit d'un programme qui vise à «protéger et accueillir les chercheurs et artistes étrangers dont les activités sont menacées», selon ses critères.

Que ce soit à cause des guerres, de la censure ou des persécutions politiques dans leur pays, certaines personnes cherchant l'exil peuvent être choisis par le programme PAUSE, qui leur permet de rejoindre le territoire français.

Cet acronyme signifiant Programme d'Accueil en Urgence des Scientifiques et artistes en Exil, lancé en 2017, permet aux bénéficiaires en exil d'être accueillis dans des établissements d'enseignement supérieur pour un an reconductible. Ce programme bénéficie de l'aide du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture ainsi que d'un financement de la Commission européenne.

59 lauréats et 173 accompagnants en 2024

Grâce à ces fonds, durant l'année 2024, PAUSE a soutenu 59 lauréats gazaouis (33 artistes et 26 scientifiques) ainsi que 173 accompagnants.

Il existe trois critères d'admission au programme, selon le ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : justifier d'un statut de doctorant, de chercheur ou d'artiste, se trouver dans une situation d'urgence en raison du contexte sécuritaire et être dans l'obligation de s'exiler ou d'être en France depuis moins de trois ans.

Depuis sa création, le programme a permis d'accueillir 606 lauréats issus de 44 pays différents.