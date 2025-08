135 milliards de dollars : voici le coût faramineux des dommages liés aux catastrophes naturelles, rien que pour ces six derniers mois de 2025

Ces six premiers mois de l'année 2025, les catastrophes naturelles ont engendré 135 milliards de dollars (116 milliards d'euros) de pertes économiques dans le monde. Cette somme devrait être encore plus importante au deuxième semestre.

Les catastrophes naturelles ont émaillé le premier semestre de l’année 2025 et, selon les recherches de Swiss Re, l’un des géants de la réassurance dans le monde, les pertes économiques auraient atteint la barre des 135 milliards de dollars (soit 116 milliards d’euros). À la même période, en 2024, les pertes étaient moins importantes, a 106 milliards de dollars (91 milliards d'euros).

Les dégâts couverts par les compagnies d'assurance sont, eux, montés à 80 milliards de dollars (69 milliards d’euros), contre 62 milliards de dollars (53 milliards d’euros) au premier semestre 2024.

Cette augmentation des pertes économiques est principalement due aux incendies ravageurs de Los Angeles qui représentent, à eux seuls, 40 milliards de dollars de pertes assurées (34 milliards d’euros).

Des incendies dévastateurs aux États-Unis

En effet, le groupe suisse rappelle que ces pertes étaient d’une «sévérité exceptionnelle», étant donné que l’incendie est survenu dans une partie densément peuplée des États-Unis, avec «une concentration d’actifs de grande valeur qui y étaient assurés».

Swiss Re a également souligné que les frais engendrés par ces incendies ont forcément augmenté au cours des 10 dernières années, notamment face «à la hausse des températures, les périodes de sécheresse plus fréquentes et les changements dans les régimes pluviométriques».

Les six premiers mois de cette année 2025 ont également été marqués par des orages importants aux États-Unis, le tremblement de terre en mars en Birmanie, ressenti jusqu’en Thaïlande, en Inde et en Chine.

150 milliards de dollars pour le deuxième semestre

Et, Swiss Re ne prévoit pas de baisse : le second semestre est habituellement plus coûteux pour les assureurs, notamment à cause de la saison des ouragans. Certaines projections prévoient 150 milliards de dollars (129 milliards de dollars) rien que pour le deuxième semestre.

Les dégâts de l’incendie en cours dans l’Aude pourraient ainsi s’ajouter à cette addition déjà salée : ce feu, avec 13.000 hectares parcourus, est déjà le plus important en France depuis au moins 20 ans. Pour l’instant, un décès est à déplorer. Une femme, âgée de 65 ans, est décédée dans la nuit, parce qu'elle ne souhaitait pas «sortir de sa maison».