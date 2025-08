Des mannequins à la «maigreur malsaine» : Zara condamné au Royaume-Uni pour des photos jugées «irresponsables»

Le groupe espagnol Zara a été sommé ce mercredi par le régulateur britannique de la publicité de retirer des photographies de modèles présentant une «maigreur malsaine», des clichés jugés «irresponsables».

Un exemple dangereux pour les plus jeunes. Le groupe de vêtements espagnol Zara a été épinglé ce mercredi 6 août par le régulateur britannique de la publicité pour des photographies de mannequins jugées inadéquates.

Ces photos, publiées dans des carrousels liés à des fiches produit, «ne doivent plus apparaître sous la forme qui a fait l'objet de la plainte», a écrit l'Advertising standard authority (ASA) dans sa décision, demandant à Zara de ne plus utiliser d'images de mannequins à la «maigreur malsaine», rapporte l'AFP.

Two advertisements by global fashion brand Zara have been banned by the UK's Advertising Standards Authority (ASA) for featuring models who appeared “unhealthily thin.” The ASA reaffirmed its position that fashion imagery must be created avoid promoting unattainable or unhealthy. pic.twitter.com/yIHeMuN2tn

— Peek TV (@PeekTV_in) August 6, 2025