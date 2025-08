Etats-Unis : porteur d'un implant cardiaque, un condamné américain s'est plaint de vives douleurs lors de son exécution

Un détenu équipé d'un défibrillateur cardiaque s'est plaint de fortes douleurs lors de son exécution par injection létale dans l'État du Tennessee (États-Unis), selon des témoins.

Byron Black, un condamné à mort de 69 ans, a été exécuté au Tennessee (États-Unis) pour un triple meurtre en 1988. Cependant, son défibrillateur implanté n'avait pas été désactivé causant potentiellement de fortes douleurs dans la poitrine.

Selon les autorités pénitentiaires, le décès est survenu à 10h43, environ dix minutes après le début de la procédure, moment où il avait confié à un conseiller spirituel présent dans la pièce qu'il souffrait beaucoup.

«l'État a tué un homme doux, gentil, fragile»

Byron Black a regardé autour de lui au début de l'exécution, soulevant à plusieurs reprises sa tête du brancard, alors que des soupirs et une respiration bruyante ont été entendus. Les sept témoins ont affirmé qu'il semblait souffrir.

«Oh, ça fait tellement mal», aurait-il déclaré, allongé avec les mains et la poitrine attachées, un drap couvrant sa partie inférieure et une perfusion dans le bras.

L'exécution a eu lieu après d'intenses débats judiciaires sur la nécessité ou non de désactiver son défibrillateur automatique implantable (DAI). Il se déplaçait en fauteuil roulant et souffrait de démence, de lésions cérébrales, d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque congestive et d'autres affections, ont indiqué ses avocats.

On August 5, Tennessee plans to execute #ByronBlack, an elderly man with intellectual disability who uses a wheelchair. It is not too late to call @GovBillLee (615) 741-2001 and urge him to halt this execution.#EndTheDeathPenaltypic.twitter.com/j0AipxUNZ9 — Karine Omry (@KarineOmry) August 4, 2025

Le Centre d'information sur la peine de mort, une organisation à but non lucratif, a indiqué n'avoir connaissance d'aucun autre cas similaire impliquant des défibrillateurs ou stimulateurs cardiaques. Ses avocats ont également affirmé n'avoir trouvé aucun cas comparable.

«Aujourd'hui, l'État du Tennessee a tué un homme doux, gentil, fragile et mentalement handicapé, en violation des lois de notre pays, simplement parce qu'il en avait la possibilité. Personne au pouvoir, et certainement pas les tribunaux, n'a voulu les en empêcher», a déclaré Kelley Henry, son avocate depuis 25 ans, soulignant qu'un médecin aurait pu désactiver l'implant sans intervention chirurgicale.

Un juge de première instance avait donné raison à l'équipe de défense du condamné à mort mi-juillet, ordonnant la désactivation du défibrillateur pour éviter toute douleur inutile et prolongation de l'exécution. Cependant, la Cour suprême du Tennessee a annulé cette décision jeudi 31 juillet, estimant que ce juge n'était pas compétent pour ordonner ce changement.

L'État a réfuté l'argument selon lequel l'injection létale déclencherait un choc électrique du défibrillateur et a soutenu que Byron Black ne serait de toute façon pas en mesure de les ressentir.

28 éxécutions depuis le début de l'année

Toutefois, Kelley Henry a pointé du doigt les mouvements de tête de son client et ses plaintes, alors que la dose de pentobarbital utilisée était censée le rendre rapidement inconscient. «Le fait qu'il ait pu lever la tête à plusieurs reprises et exprimer sa douleur indique que le pentobarbital n'agissait pas comme le prétendent les experts de l'État», a-t-elle déclaré.

L'équipe de défense a notamment assuré qu'elle examinerait attentivement les résultats de l'autopsie, les données de l'électrocardiogramme et les informations du défibrillateur afin de déterminer précisément ce qui s'est passé lors de l'exécution.

Byron Black avait été reconnu coupable des meurtres par arme à feu commis en 1988 contre sa petite amie Angela Clay, 29 ans, et ses deux filles, Latoya, 9 ans, et Lakeisha, 6 ans. D'après l'accusation, jaloux, il avait abattu les trois victimes à leur domicile. À l'époque, il était en liberté conditionnelle après avoir purgé une peine pour avoir tiré sur l'ex-mari de sa compagne.

Byron Lewis Black has been executed in Tennessee, he died at 10:43 A.M, justice is now served to:



Angela Clay

Latoya Clay

Lakeisha Clay



This is the state's 2nd execution within 11 weeks. pic.twitter.com/kPrfuuFGFt — Friday-Justice-Obsessions (@death_row0506) August 5, 2025

Il s'agit de la deuxième exécution au Tennessee depuis mai, après une interruption de cinq ans due d'abord à la pandémie de Covid-19, puis à des erreurs des services correctionnels.

28 hommes ont déjà été exécutés aux États-Unis, et neuf autres personnes devraient l'être dans sept États différents d'ici fin la fin de l'année. Ce nombre dépasse les 25 exécutions enregistrées l'année dernière et en 2018, marquant un record depuis 2015.