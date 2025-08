«Il est favori à ce stade» : Donald Trump suggère que J.D. Vance pourrait briguer la Maison Blanche en 2028

Sans grande surprise, Donald Trump serait en train de se tourner vers son actuel vice-président, J.D. Vance, pour lui succéder chez les Républicains. «C'est fort probable», a assuré le président des États-Unis.

Le probable dauphin de Donald Trump ne crée pas la surprise. Ce mercredi, le président américain a laissé entendre, au cours d’une conférence, que le vice-président J.D. Vance pourrait être son successeur chez les Républicains. «C’est fort probable (...), c’est le vice-président», a lancé Donald Trump.

«Il est trop tôt pour en parler, mais il fait sans aucun doute du très bon travail et il serait probablement favori à ce stade», a poursuivi le leader américain, qui s’était, jusqu’alors, refusé de soutenir et nommer un successeur dans son mouvement pour l’élection de 2028.

J.D. Vance partant pour la course de 2028

Donald Trump a longtemps laissé le flou planer quant à l’après deuxième mandat : il a un temps assuré qu’il pourrait briguer un troisième mandat, malgré la Constitution américaine, qui indique le contraire. Qualifié de «tyran» par ses opposants, il s’était ensuite rétracté.

Ancien sénateur de l’Ohio, le vice-président J.D. Vance a émergé comme l’une des nouvelles figures de la nouvelle administration Trump. Il avait lui-même indiqué pouvoir se porter candidat à la présidentielle 2028, mais seulement après une consultation avec Donald Trump.

Un ancien détracteur de Trump

Avant de devenir l’un des plus grands fidèles du milliardaire, J.D. Vance était farouchement opposé à l’actuel président. Il avait ainsi qualifié le milliardaire, pendant son premier mandat, d’«Hitler de l’Amérique», d'«idiot» et de «nocif», assurant qu’il ne serait «jamais pro-Trump».

Aujourd’hui apôtre d’une droite très conservatrice et chrétienne, il s’aligne à Donald Trump pour les sujets relatifs à l’immigration et à l’économie, mais se montre encore plus dur envers l’avortement, par exemple. Il a également été pointé du doigt comme étant une antenne de relais pour des théories complotistes et d’autres racistes, par ses détracteurs.