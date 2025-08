Italie : disparu depuis près d’un an, un médecin retrouvé mort en moins de deux demi-journées grâce à l’IA

Les restes d'un médecin italien, disparu il y a près d'un an lors d'une excursion sur le Mont Viso, dans les Alpes, viennent d'être retrouvés grâce à l'utilisation de drones et de l'intelligence artificielle.

La famille va finalement pouvoir faire son deuil. Disparu il y a un peu moins d'un an dans les Alpes italiennes alors qu'il était en excursion sur le Mont Viso, Nicola Ivaldo, médecin de 66 ans, vient d'être retrouvé, sans vie.

Selon la presse transalpine notamment La Repubblica, les restes du sexagénaire ont été localisés dans un canal situé à 3.150 mètres d'altitude grâce à des drones et l'utilisation d'un logiciel spécial fourni par l'équipe de secours alpins dépêchée sur place.

Le lieu de la découverte correspond avec les dernières données du téléphone de la victime, qui avait voyagé seul, entre le 15 et le 16 septembre 2024 pour cette journée autour du point culminant des Alpes Cottiennes.

Un logiciel ultra performant

Alors que les recherches patinaient depuis des mois, le logiciel a pu analyser pas moins de 183 hectares de montagne, via 2.600 images analysées. Après leur traitement, la machine avait ensuite isolé trois sites potentiels sur lesquels la dépouille pouvait être présente.

De nouvelles fouilles ont été effectuées mardi 29 juillet, et des personnels du Secours alpin et spéléologique du Piémont et de la Garde financière alpine ont décollé en hélicoptère afin d'opérer les missions de rapatriement du corps.