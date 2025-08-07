Brésil : Jair Bolsonaro bientôt débarrassé de son assignation à domicile ?

Les avocats de Jair Bolsonaro veulent faire lever l'assignation à résidence imposée à l'ex-président brésilien. Ils ont saisi la Cour suprême ce mercredi 6 août.

Jair Bolsonaro est assigné à résidence, mais ses avocats ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont saisi la Cour suprême brésilienne ce mercredi 6 août pour demander la levée de cette mesure qu'ils qualifient de «censure».

L'ancien dirigeant est confiné chez lui depuis lundi pour avoir violé une interdiction judiciaire d'utiliser les réseaux sociaux, avant même l'issue de son procès pour «tentative présumée de coup d'Etat».

Cette sanction est liée au partage d'images, le week-end dernier, sur les réseaux sociaux, montrant Jair Bolsonaro lors d'un appel vidéo avec son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro, alors que ce dernier participait à une manifestation de solidarité à son père à Rio de Janeiro.

Un vote demandé

Les avocats de l'ancien président affirment que cela ne constitue pas une «violation des mesures de précaution» et insistent sur le fait que le dirigeant garde le droit d'accorder des interviews, et qu'il «n'a pas de contrôle sur les tiers qui peuvent diffuser du contenu» le concernant. «Si même saluer le public lui est interdit, alors il ne peut pas s'exprimer, ce qui équivaut à une censure», estiment-ils.

Si le magistrat Alexandre de Moraes, chargé du procès contre Jair Bolsonaro devant la Cour suprême, ne reconsidère pas l'ordre d'assignation à résidence, la défense demande que la décision soit soumise à un vote en présentiel des quatre autres juges participant au procès, dont l'issue est attendue dans les prochaines semaines.

D'ici là, l'ex-président, à la tête du Brésil entre 2019 et 2022, est tenu de rester dans sa résidence de Brasilia. Âgé de 70 ans, Jair Bolsonaro est accusé d'avoir comploté pour se maintenir au pouvoir après sa défaite à la présidentielle de 2022, remportée par Luiz Inacio Lula da Silva.

Des perturbations au Congrès

Celui qui encourt jusqu'à 40 ans de prison et est inéligible jusqu'en 2030 avait été obligé à la mi-juillet de porter un bracelet électronique, de rester chez lui le soir et le week-end, avec interdiction de s'exprimer sur les réseaux sociaux, que ce soit directement ou via des tiers.

Depuis lundi il s'est vu imposer de nouvelles mesures incluant des restrictions sur l'utilisation de téléphones mobiles. A l'origine il ne pouvait plus recevoir d'autres visites que celles de ses avocats mais le juge Moraes lui a accordé ce mercredi une autorisation de visite de ses enfants et autres proches parents.

Au Congrès, les parlementaires bolsonaristes ont protesté contre l'assignation à résidence de leur chef, perturbant les activités des chambres mardi et mercredi. Ils ont occupé la Chambre des députés et le Sénat pour exiger la mise à l'ordre du jour d'une demande de destitution contre le juge Moraes et un projet d'amnistie générale qui pourrait bénéficier à Jair Bolsonaro.

L'ex-dirigeant a également le soutien du président américain Donald Trump, qui dénonce une «chasse aux sorcières» contre son allié idéologique et a imposé en représailles des tarifs douaniers supplémentaires de 50% à une partie des importations brésiliennes.