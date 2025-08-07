«Cette femme a potentiellement mis en danger des milliers de vies» : une fausse infirmière arrêtée en Floride après avoir vu plus de 4.000 patients

Une Américaine a été appréhendée en Floride (États-Unis) après avoir usurpé l'identité d'une infirmière pour prodiguer des soins à plus de 4.000 patients sans licence médicale.

Une supercherie de grande ampleur et qui aurait pu s'avérer tragique. Autumn Bardisa, une Américaine de 29 ans, a été interpellée à son domicile pour s'être fait passer pour une infirmière diplômée. Elle aurait fourni des soins médicaux à 4.486 patients de juin 2024 à janvier 2025, a annoncé le bureau du shérif du comté de Flagler (FCSO), en Floride, le mercredi 6 août.

Les faits ont commencé en juillet 2023, lorsque la suspecte a réussi à se faire embaucher dans l'hôpital AdventHealth Palm Coast Parkway à Palm Coast en tant que technicienne infirmière avancée, travaillant sous la supervision d'une infirmière diplômée. Lors de sa candidature, elle avait prétendu avoir terminé la formation requise pour devenir infirmière diplômée mais n'avait pas encore obtenu sa licence, selon un communiqué.

Pendant le processus d'embauche, elle avait ensuite affirmé avoir l'examen, fournissant un numéro de licence correspondant à une personne ayant son prénom, mais pas le même nom de famille. Elle avait expliqué qu'elle s'était récemment et avait donc changé de nom. Elle avait ensuite été priée de fournir son acte de mariage.

Bien qu'elle n'ait jamais fourni ce document, la jeune femme a reçu une promotion en janvier dernier, éveillant la curiosité de ses collègues. En vérifiant le statut de sa licence, l'un d'entre eux a alors découvert qu'elle ne possédait qu'une licence d'assistante infirmière certifiée expirée. Après une enquête interne, AdventHealth a constaté l'absence du document demandé.

«l'un des cas de fraude médicale les plus troublants»

Autumn Bardisa, qui n'est pas parvenu à confirmer son identité, a été licencié et signalé auprès des autorités, qui ont lancé une enquête criminelle. Pendant sept mois, des détectives et enquêteurs du Département de la Santé de Floride et du Département fédéral de la Santé et des Services sociaux des États-Unis ont épluché divers documents et interrogé des employés ainsi que l'infirmière dont l'identité avait été usurpée.

L'enquête a finalement révélé que l'impostrice partageait le prénom avec cette autre infirmière, employée dans un autre établissement AdventHealth, et qu'elles avaient fréquenté la même école sans se connaître personnellement. En outre, la fraudeuse avait participé aux soins médicaux de 4.486 personnes entre juin 2024 et janvier 2025, sans posséder de licence infirmière valide.

Mardi 5 août, un mandat d'arrêt a été émis contre elle pour sept chefs d'accusation d'exercice illégal d'une profession de santé et sept chefs d'accusation d'utilisation frauduleuse d'informations personnelles. L'unité des fugitifs l'a localisée et arrêtée à son domicile. Elle est actuellement détenue au centre Perry Hall.

Le shérif du FCSO, Rick Staly, a décrit cette affaire comme «l'un des cas de fraude médicale les plus troublants sur lesquels nous ayons jamais enquêté». «Cette femme a potentiellement mis en danger des milliers de vies en prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas, violant la confiance des patients, de leurs familles, d'AdventHealth et de toute une communauté médicale [...] elle sera désormais tenue responsable de ses actes imprudents et dangereux», a-t-il ajouté.

Les personnes pensant avoir été victimes d'Autumn Bardisa sont invitées à contacter le bureau du shérif pour plus d'informations.