Corée du Nord : un homme parvient à rejoindre la Corée du Sud à la nage accroché à du polystyrène

L’homme en question a tenté de traversé l'estuaire du fleuve Han, qui marque la frontière dans l'ouest de la Corée, dans les environs de l'île de Ganghwa. [ © Ed JONES / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un Nord-Coréen a fait défection en Corée du Sud en tentant de franchir le fleuve Han à l’aide de morceaux de polystyrène en guise de bouée dans la nuit du 30 au 31 juillet, selon une annonce faite ce jeudi par les autorités sud-coréennes.

Une traversée insolite. Un Nord-Coréen a fait défection en Corée du Sud en franchissant le fleuve Han grâce à des morceaux de polystyrène accrochés à ses bras en guise de bouée dans la nuit du 30 au 31 juillet, selon une annonce faite par les autorités locales ce jeudi.

L’homme en question a tenté de traverser l'estuaire du fleuve Han, qui marque la frontière dans l'ouest de la péninsule coréenne, dans les environs de l'île de Ganghwa, a indiqué l'état-major interarmées sud-coréen. Cette île est, par endroits, distante de moins de 2 km de la rive nord-coréenne de l'estuaire.

«Les militaires ont identifié l'individu près de la frontière au milieu du fleuve», a affirmé un responsable de l'armée auprès des journalistes.

Une opération de sauvetage minutieuse

Selon les médias sud-coréens, le transfuge, accroché à des morceaux de polystyrène en guise de bouée, a appelé au secours les militaires en leur faisant des signes. Un officier lui a alors lancé : «Nous sommes la Marine de la République de Corée. Voulez-vous faire défection en Corée du Sud ?» avant de recevoir une réponse affirmative du nageur.

L'opération de sauvetage, particulièrement délicate, a duré environ dix heures avant de prendre fin vers 4h du matin (19h GMT le 30 juillet) le 31 juillet. Selon le ministère de la Défense, le transfuge a par la suite confirmé son intention de faire défection.

Les défections directes à travers la frontière inter-coréenne, lourdement surveillée et minée, sont rares. La plupart des réfugiés nord-coréens qui arrivent en Corée du Sud passent par la Chine puis par un ou plusieurs autres pays tiers comme le Laos, la Thaïlande ou encore la Mongolie.

Les Nord-Coréens qui parviennent à fuir en Corée du Sud sont généralement retenus par les services secrets de Séoul pendant plusieurs semaines pour des vérifications et des débriefings.

