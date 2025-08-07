Coupe du monde 2030 : accusé de vouloir euthanasier ses chiens errants, le Maroc dément et lance un plan de stérilisation

Des associations de défense des animaux accusent le Maroc de vouloir abattre les chiens errants avant la Coupe du monde de football de 2030, que le pays co-organise. Une information démentie par le royaume.

Co-organisateur de la Coupe du monde de football 2030, le Maroc est dans le viseur de certaines associations de défense des animaux.

Le royaume est en effet accusé de vouloir abattre des chiens errants. Ces organisations évalueraient ces massacres à plusieurs milliers par an, redoutant que l’ensemble de la population canine errante du pays, estimée à environ 3 millions, soit entièrement éradiquée.

Le gouvernement se défend

Le gouvernement marocain a démenti les accusations de ces associations. L’Etat a affirmé privilégier, depuis 2019, la méthode dite «TNVR» (Trap, Neuter, Vaccinate, Return), qui consiste à attraper, stériliser, vacciner et relâcher les chiens errants - identifiés par une boucle à l'oreille - dans leur territoire d'origine.

Un mode de contrôle de la population canine, qui permet aussi de réduire les risques sanitaires comme la rage, et dément l'existence d'une politique d'abattage au niveau national.

En moyenne, 100.000 morsures de chiens errants sont recensées chaque année au Maroc. Les autorités ont fait état de 33 cas de rage mortelle en 2024.

Un projet de loi sur la protection des animaux errants, adopté le 10 juillet par le gouvernement, est actuellement examiné au Parlement. Celui-ci prévoit notamment une amende d'environ 450 à 1.900 euros ou une peine de deux à six mois de prison pour «abattage prémédité ou torture» d'un animal errant.

Des dispositions jugées insuffisantes pour les associations de protection animale.