Donald Trump veut un recensement américain «précis» qui exclut les immigrants sans papiers du décompte de la population

Le président américain Donald Trump a demandé un recensement de la population américaine qui ne prend pas en compte les sans-papiers. Il avait déjà formulé cette demande pendant son premier mandat, mais avait fait marche arrière après des semaines de controverse.

C’était l’une de ses grandes volontés au cours de son premier mandat. Le président américainDonald Trump a, une nouvelle fois, fait entendre son envie de changer les règles cadrant le recensement de la population américaine, pour exclure les migrants sans papiers. Et, si en 2019, le républicain avait finalement fait marche arrière après des semaines de controverse, il semble aujourd’hui plus déterminé que jamais.

«J’ai chargé notre Département du Commerce de commencer immédiatement à travailler sur un nouveau RECENSEMENT très précis basé sur des faits et des chiffres actuels et, surtout, en utilisant les résultats et les informations obtenus lors de l’élection présidentielle de 2024», a écrit l’ancien magnat de l’immobilier, sur son réseau social Truth.

«Les personnes qui sont dans notre pays illégalement NE SERONT PAS COMPTÉES DANS LE RECENSEMENT», a-t-il précisé.

Un recensement nécessaire pour les «midterms»

Si réellement appliqué, ce changement dans la méthode de recensement pourrait avoir des conséquences indéniables sur la politique américaine. En effet, jusque-là, ce dénombrement a toujours compté tous les habitants des États-Unis et ce, quel que soit leur statut.

Et, ce recensement est loin d’être anodin, puisqu’il représente 675 milliards de dollars (581 milliards d'euros) de subventions fédérales et surtout, permet de déterminer le nombre de sièges alloués à chaque État américain à la Chambre des représentants, en fonction de la population.

L’ensemble des 435 sièges de cette chambre sera d’ailleurs renouvelé en 2026, à l’occasion des «midterm elections» (les «élections de mi-mandat»). Pour Donald Trump – et n’importe quel président américain – ces élections sont importantes : une Chambre des représentants majoritairement démocrate pourrait empêcher le républicain d’appliquer son programme, par exemple.

Normalement, le recensement des États-Unis est réalisé tous les dix ans, le prochain devrait être effectué en 2030. Il n’est, pour l’instant, pas clair si Donald Trump compte demander un décompte antérieur à cette date.