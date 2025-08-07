Droits de douane : les hausses entrent en vigueur pour l'UE, et de nombreux pays du monde dès ce jeudi, les marchés retiennent leur souffle

Annoncés initialement pour le 1er août, puis reportés au 7 août, les nouveaux droits de douane imposés aux produits européens et du monde entier par Washington entrent en vigueur ce jeudi. Des tarifs qui peuvent monter jusqu'à 50%.

C'était annoncé depuis des mois par Donald Trump, c'est désormais effectif. Les taxes appliquées aux produits venant de l'Union européenne (UE) augmentent ce jeudi pour se situer entre 11% et 50%, en fonction de certaines exceptions.

Après divers accords signés ces derniers jours, les produits de l'Union européenne, mais aussi du Japon ou de la Corée du Sud sont désormais taxés à hauteur de 15%, ceux du Royaume-Uni à 10%. L'Indonésie subit 19%, le Vietnam et Taïwan 20%. Les droits de douane de 50% prévus sur les produits brésiliens sont de leur côté entrés en vigueur dès mercredi.

Le secteur automobile et les composants électriques touchés par les hausses

Certains types de produits sont plus durement touchés que d'autres. Le taux de 15% concerne par exemple le secteur automobile, crucial pour l'Allemagne, la première économie du bloc européen.

Les Etats-Unis ont également annoncé des droits de douane de 50% sur les importations de produits semi-finis en cuivre tels que les tuyaux, les fils et les tubes, ainsi que sur les produits dérivés à forte teneur en cuivre comme les câbles, les connecteurs ou les composants électriques.

La liste des pays visés par cette augmentation des droits de douane ainsi que les différents produits peut encore évoluer. De ce fait, le président américain a aussi haussé le ton ce mardi contre l'Inde, à qui il reproche d'acheter du pétrole russe, et contre le secteur pharmaceutique, assurant que de nouvelles taxes pourraient être annoncées rapidement, alors que l'UE voulait préserver ce secteur.

Des conséquences sur les marchés encore imprévisibles

Les investisseurs jaugent «les risques (pesant) sur la croissance» américaine, a confié Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank, à l'AFP. Ils craignent ce qu'ils appellent une «stagflation», un cumul d'une inflation élevée et d'une croissance atone.

Après une salve de résultats en Europe mercredi, les marchés attendent désormais la publication des résultats trimestriels de plusieurs poids lourds à Wall Street, avec McDonald’s, Walt Disney et Uber.

Quant à la Bourse de Paris, elle va de l'avant tout en gardant son attention sur les droits de douane américains et leurs conséquences sur l'économie. Hier, juste avant l'entrée en vigueur de ces droits de douane, le CAC 40 prenait 0,45%, à 7.655,14 points, en hausse de 32,37 points.