Flashé à 321 km/h sur une autoroute, le conducteur d'une Porsche épinglé en Allemagne

Un conducteur au volant d'une Porsche a été flashé à 321 km/h sur une autoroute en Allemagne. L'homme a écopé d'une interdiction de conduire pendant trois mois et d'une amende de 900 euros.

Un comportement qui ne serait pas passé en France. Un homme a été arrêté le mois dernier alors qu'il roulait à 321 km/h au volant de sa Porsche Panamera en Allemagne. Même si chez nos voisins il n'y a peu ou pas de limitation de vitesse sur l'autoroute comme en France, il existe sur certaines sections de route un seuil à ne pas dépasser.

Malheureusement pour ce conducteur, il roulait dans un secteur où il est interdit de dépasser les 120 km/h. En effet, il a été arrêté alors qu'il avait dépassé la limite de plus de 200 km/h sur l'A2, à Burg, entre Berlin et Hanovre.

Il a été arrêté pour excès de vitesse et a écopé d'une interdiction de conduire de trois mois, ainsi que d'une amende de 900 euros, a rapporté le média 7sur7.

Cet incident s'est déroulé au mois de mai, mais a récemment été rendu public puisqu'il s'agit d'un record de vitesse sur ce secteur.