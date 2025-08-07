Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Flashé à 321 km/h sur une autoroute, le conducteur d'une Porsche épinglé en Allemagne

Malheureusement pour ce conducteur, il roulait dans un secteur où il est interdit de dépasser les 120 km/h. [©Jens SCHLUETER/DPA/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un conducteur au volant d'une Porsche a été flashé à 321 km/h sur une autoroute en Allemagne. L'homme a écopé d'une interdiction de conduire pendant trois mois et d'une amende de 900 euros. 

Un comportement qui ne serait pas passé en France. Un homme a été arrêté le mois dernier alors qu'il roulait à 321 km/h au volant de sa Porsche Panamera en Allemagne. Même si chez nos voisins il n'y a peu ou pas de limitation de vitesse sur l'autoroute comme en France, il existe sur certaines sections de route un seuil à ne pas dépasser. 

Malheureusement pour ce conducteur, il roulait dans un secteur où il est interdit de dépasser les 120 km/h. En effet, il a été arrêté alors qu'il avait dépassé la limite de plus de 200 km/h sur l'A2, à Burg, entre Berlin et Hanovre. 

Il a été arrêté pour excès de vitesse et a écopé d'une interdiction de conduire de trois mois, ainsi que d'une amende de 900 euros, a rapporté le média 7sur7

Sur le même sujet Indre-et-Loire : flashé en excès de vitesse alors qu'il était en route pour la maternité, un jeune père de famille voit son amende finalement annulée Lire

Cet incident s'est déroulé au mois de mai, mais a récemment été rendu public puisqu'il s'agit d'un record de vitesse sur ce secteur. 

vitesseVoiture

À suivre aussi

Plus de 100.000 amendes seront dressées : tout savoir sur l'opération de contrôle routier organisée à travers toute l'Europe cette semaine
Radars : un élu suisse veut qu'ils flashent aussi les voitures trop lentes
Pollution de l'air : la vitesse abaissée de 20km/h sur l'ensemble des routes d'Ile-de-France ce vendredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités