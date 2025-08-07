Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directGaza : Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël a «l'intention» de prendre le contrôle de l'intégralité de l'enclave

Benjamin Netanyahou s'est exprimé lors d'une interview ce jeudi. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Dans une interview donnée au média Fox News, Benjamin Netanyahou a annoncé ce jeudi qu'Israël avait «l'intention» de prendre le contrôle de l'intégralité de Gaza prochainement. Suivez notre direct.
Déclaration
Israël «ne veut pas gouverner» Gaza, dit Benjamin Netanyahou dans une interview à Fox News

Benjamin Netanyahou a assuré, dans une interview diffusée jeudi sur la chaîne Fox News, qu'Israël ne voulait ni "gouverner", ni "garder" la bande de Gaza, où l'extension des opérations de l'armée semble acquise selon les médias israéliens, qui évoquent une possible conquête totale du territoire. 

"Nous ne voulons pas garder (Gaza). Nous voulons mettre en place un périmètre de sécurité, mais ne voulons pas la gouverner", a répondu le Premier ministre israélien à la question de savoir si son pays comptait prendre le contrôle de ce territoire palestinien dans son entier.

Déclaration
Benjamin Netanyahou : «Israël a l'intention de prendre le contrôle de l'intégralité de Gaza»
IsraëlPalestineGazaProche-OrientHamas

À suivre aussi

«D'après les sondages, 60% des Palestiniens mettent le Hamas en tête dans la bande de Gaza et en Cisjordanie», souligne cet analyste politique
Gaza : «Depuis le mois de mai, toutes les 48 heures, un soldat de Tsahal est tué», décrypte le géopolitologue Gérard Vespierre
En directGaza : après avoir tenu une réunion de sécurité, Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël doit vaincre «totalement» le Hamas

Ailleurs sur le web

Dernières actualités