Benjamin Netanyahou a assuré, dans une interview diffusée jeudi sur la chaîne Fox News, qu'Israël ne voulait ni "gouverner", ni "garder" la bande de Gaza, où l'extension des opérations de l'armée semble acquise selon les médias israéliens, qui évoquent une possible conquête totale du territoire.

"Nous ne voulons pas garder (Gaza). Nous voulons mettre en place un périmètre de sécurité, mais ne voulons pas la gouverner", a répondu le Premier ministre israélien à la question de savoir si son pays comptait prendre le contrôle de ce territoire palestinien dans son entier.