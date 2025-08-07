Guerre en Ukraine : Donald Trump et Vladimir Poutine vont bientôt se rencontrer, les Emirats arabes unis pourraient accueillir le sommet

Une rencontre entre les présidents américain et russe est prévue «dans les prochains jours», et les préparatifs ont déjà commencé, a indiqué le Kremlin ce jeudi. Les Émirats arabes unis pourraient accueillir ce sommet, a fait savoir Vladimir Poutine.

Un sommet très attendu. Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier dernier, Donald Trump n'a cessé de répéter sa volonté de rencontrer Vladimir Poutine, afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine, déclenchée par Moscou.

Après six mois de négociations, et un échange annulé au dernier moment en Arabie Saoudite entre les deux présidents, cet entretien devrait avoir lieu «dans les prochains jours», a annoncé ce jeudi Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du Kremlin.

Un peu plus tard dans la journée, Vladimir Poutine a glissé qu'elle pourrait se tenir aux Emirats arabes unis, qualifiant le pays «d'un des endroits appropriés».

Pas de rencontre avec Volodymyr Zelensky dans l'immédiat

Le président russe a, dans la foulée, rejeté la proposition américaine d'une rencontre trilatérale avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

«Je n'ai rien contre, dans l'ensemble, c'est possible, mais certaines conditions doivent être réunies pour cela. Or, malheureusement, nous sommes encore loin de ces conditions», a-t-il déclaré sans plus de précisions.

Le président ukrainien avait pourtant rappelé sur X, ce jeudi matin, sa «priorité très claire» à un tel sommet à trois pouvant, lui seul, «déboucher sur une paix véritablement durable».

Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraine’s independence under any circumstances.



Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We’ll also be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

Ces déclarations interviennent dans un contexte d'accélération des efforts diplomatiques entre la Maison Blanche et le Kremlin. Ainsi, mercredi 6 août, l'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré en personne le président russe à Moscou, une visite qu'il a jugée «productive».

En parallèle, Donald Trump a menacé de frapper l'Inde, accusée d'acheter du pétrole russe en contournant les sanctions internationales, de droits de douane secondaires à hauteur de 50%, contre 25% actuellement, afin de maintenir une pression maximale sur Vladimir Poutine.