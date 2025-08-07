Japon : la compagnie aérienne ANA va lancer ses taxis volants en 2027

La compagnie aérienne nippone ANA veut proposer des taxi volants au Japon d'ici à 2027. Elle s'est pour cela associée à une startup américaine.

Le temps où les taxis volants relevaient de la science-fiction est définitivement révolu. Au Japon, la compagnie aérienne ANA (All Nippon Airways) s'est associée à une start-up américaine, Joby Aviation, dans le but de déployer plus de 100 appareils cinq places. Leur mise en circulation est espérée dès 2027.

Pour l'heure, le projet envisage principalement des trajets entre Tokyo et les aéroports internationaux Narita et Haneda, qui desservent la capitale japonaise. Selon un porte-parole d'ANA, ces appareils, conçus pour transporter un pilote et jusqu'à quatre passagers, seront capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 320 km/h.

Les taxis volants électriques de Joby Aviation décollent verticalement, comme un hélicoptère, puis passent à un vol vers l'avant comme un avion «avec un impact acoustique minimal et zéro émission opérationnelle», d'après l'entreprise.

Our international go-to-market plans are accelerating with the announcement of our expanded partnership with ANA Holdings! 🇯🇵https://t.co/tTO1AnKUTupic.twitter.com/xN0HY8stBz — Joby Aviation (@jobyaviation) August 5, 2025

Le PDG d'ANA, Koji Shibata, estime que cela va «révolutionner [la] mobilité aérienne», voire la mobilité tout court. Actuellement, un trajet en voiture ou en train entre le centre de Tokyo et Narita prend plus d'une heure, mais ces taxis volants seraient capables de le faire en 15 minutes seulement. Les deux associés prévoient une démonstration publique de ces véhicules en octobre, lors de l'Exposition universelle d'Osaka.

Volocopter, une autre startup de taxis volants, a déposé le bilan en décembre dernier. Elle visait à entrer sur le marché en 2025 mais a notamment subi un revers en 2024, lorsque ses vols d'essai prévus dans le cadre des Jeux olympiques de Paris ont été annulés à la dernière minute, faut d'avoir pu faire certifier son moteur d'avion à temps.