Pakistan : disparu depuis 28 ans, un homme est retrouvé après la fonte d'un glacier

Disparu depuis 28 ans, le corps de Nasiruddin a été découvert au Pakistan après la fonte d’un glacier dans le Kohistan, sur les contreforts de l'Himalaya, dans une province frontalière à l'Afghanistan.

Un soulagement pour ses proches. Le corps d’un homme, disparu en 1997 dans la région du Kohistan (Pakistan), a été retrouvé après la fonte d’un glacier sur les contreforts de l'Himalaya, dans la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa.

L'homme, alors âgé de 31 ans, avait quitté sa maison après une querelle familiale et traversait une montagne avec son frère lorsqu'il était tombé dans une crevasse. Son frère avait, lui, pu rentrer dans son village.

«Notre famille a tout tenté pour le retrouver au fil des années», a raconté Malik Ubaid, son neveu. «Nos oncles et cousins se sont rendus plusieurs fois sur le glacier pour tenter de récupérer sa dépouille, mais ils ont dû abandonner, faute d'équipements nécessaires à l'époque», a-t-il ajouté.

La dépouille finalement inhumée par la famille

Le corps de Nasiruddin, marié et père de deux enfants au moment de sa disparition, a finalement refait surface naturellement sur le glacier de Lady Meadows, dont la fonte s'est accélérée avec le changement climatique, avant d'être aperçu le 31 juillet dernier par des bergers sidérés.

Le corps, préservé par la glace, a été retrouvé intact, et accompagné de la carte d'identité de la victime. Sa dépouille a finalement pu être inhumée mercredi. «La découverte de son corps nous a enfin apporté du répit», a assuré Malik Ubaid.

Le Pakistan abrite plus de 13.000 glaciers, soit plus qu'aucun autre pays en dehors des terres polaires. Mais la hausse des températures mondiales liée au changement climatique provoque une fonte rapide des glaciers