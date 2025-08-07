«Palestine Action» : quelle est cette organisation nouvellement classée terroriste et interdite au Royaume-Uni ?

Trois personnes ont été inculpées ce jeudi au Royaume-Uni pour avoir exprimé leur soutien au groupe «Palestine Action». Voici ce qu'il faut savoir sur cette organisation classée terroriste et interdite sur le territoire britannique depuis le mois de juillet dernier.

Des militants pro-palestinien aux méthodes musclées. La police britannique a annoncé ce jeudi 7 août que trois activistes qui avaient manifesté leur soutien au groupe «Palestine Action» lors d'un rassemblement le 5 juillet dernier ont été inculpés au titre de la loi sur le terrorisme.

Ce mouvement de protestation, fondé en juillet 2020, se présentait comme un «réseau d'action directe» visant à dénoncer «la complicité britannique» avec l’État d'Israël, a été ajouté par le gouvernement à la liste des organisations «terroristes», après une multiplication des actes de vandalismes perpétrés par ses militants.

Des actes de vandalismes spectaculaires

Les sympathisants du groupe «ne connaissent pas sa vraie nature [...]. Ce n'est pas une organisation non violente», avait assuré la ministre de l'Intérieur Yvette Cooper, disant disposer d'«informations inquiétantes» sur ses projets.

Sa dernière action d'éclat remonte au 20 juin dernier, lorsque plusieurs de ses membres avaient aspergé de peinture rouge des avions militaires en dénonçant, selon eux, l'implication directe du Royaume-Uni «au génocide à Gaza», ce qui avait provoqué l'ire du Premier ministre Keir Starmer et de nombreux parlementaires.

Four individuals accused of involvement in damaging two Voyager aircraft at RAF Brize Norton, allegedly carried out by members of Palestine Action last month, face trial in 2027.



As per sources, about £7 million worth of damage was caused to the aircraft at the airbase in… pic.twitter.com/7mGGgfrclu — FL360aero (@fl360aero) July 18, 2025

Entre mai et juin 2021, d'autres membres de «Palestine Action» s'étaient introduits illégalement sur des sites industriels appartenant à l'entreprise Elbit Systems, notamment des usines de fabrication de drones, avant de les enduire de peinture rouge et de les détruire.

Une nouvelle manifestation prévue ce samedi

En mars 2024, une militante de l'organisation avait peint au pistolet un portrait d'Arthur James Balfour exposé au Trinity College de Cambridge, avant de lui asséner des coups de cutter. Elle protestait contre la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917, qui promettait de bâtir «un foyer national pour le peuple juif», et est considérée comme un des textes qui a permis la création de l'Etat d'Israël.

Politicians have condemned a "moronic act of vandalism" after pro-Palestine activists damaged a portrait of Lord Balfour.



Palestine Action shared a video on social media of a demonstrator defacing and slashing the historic painting ⬇️ https://t.co/7A8fXtbH96pic.twitter.com/YFhv4cc5n6 — Sky News (@SkyNews) March 8, 2024

Malgré la mesure d'interdiction visant «Palestine Action», une nouvelle manifestation est prévue ce samedi à Londres, où les organisateurs attendent au moins 500 personnes. La police a prévenu les participants qu'ils devaient s'attendre à être arrêtés.

«Je recommande vivement à toute personne qui prévoit de se rendre à Londres ce week-end pour manifester son soutien à "Palestine Action" de réfléchir aux conséquences pénales potentielles de ses actes», a prévenu Dominic Murphy de la police locale.

Le fait d'arborer un signe de soutien à une organisation classée comme «terroriste» peut valoir jusqu'à six mois de prison, mais l'appartenance à une telle organisation ou l'incitation à la soutenir peut valoir jusqu'à 14 ans de prison.