Traité franco-britannique sur l'immigration : des premières arrestations de migrants illégaux en vue d'expulsions ont commencé

Ce nouveau traité vise à dissuader les personnes souhaitant traverser la Manche dans des embarcations précaires et bondées, organisées par des réseaux de passeurs. [Gonzalo Fuentes/Reuters]
Par CNEWS
Publié le

Le Premier ministre britannique a annoncé, ce jeudi, avoir placé en détention les premiers migrants illégaux qui devraient être renvoyés en France dans les prochaines semaines, conformément au nouveau traité entre l'Hexagone et le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni a indiqué, ce jeudi, avoir placé en détention les premiers migrants voués à être renvoyés en France. Ce premier transfert sera réalisé dans le cadre du traité franco-britannique entré en vigueur ce mercredi.

Ce nouveau traité entre le Royaume-Uni et la France, annoncé pendant la visite d’État du président français Emmanuel Macron au Royaume-Uni en juillet, vise à dissuader les personnes souhaitant traverser la Manche dans ces embarcations précaires et bondées, organisées par des réseaux de passeurs.  

«L’immigration illégale est un business, dirigée par des gangs criminels organisés, menant des centaines de personnes à leur mort dans la Manche», a écrit Keir Starmer, le Premier ministre britannique, sur X hier. «Mon gouvernement met fin à ce commerce ignoble, avec un accord révolutionnaire, détruisant le modèle économique et sécurisant nos frontières».

Trois jours pour transmettre l'identité des migrants

D’après un communiqué du ministère de l’Intérieur, ces personnes, actuellement en détention, sont «arrivées au Royaume-Uni sur bateau hier midi», et seront «placées dans des centres de rétention administrative en attendant leur expulsion».  

Il n’y a, néanmoins, pas de précision quant au nombre de migrants arrêtés, ni combien il entend renvoyer de migrants en France. Le Royaume-Uni dispose d’un délai de trois jours pour transmettre à la France les noms des migrants arrêtés qu’elle souhaite expulser. 

«Quand j’ai promis que je ne reculerai devant rien pour sécuriser nos frontières, j’étais sérieux», s’est félicité Keir Starmer, sur X. «Pas de combine, juste des résultats. Si vous enfreignez la loi pour entrer dans ce pays, vous risquez d’être renvoyé».

Sur le même sujet Hébergements d’urgence : 200 migrants sans abri ont passé la nuit devant l'Hôtel de Ville de Paris Lire

Le gouvernement travailliste a, en effet, multiplié les initiatives depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024. Ce dispositif, un projet pilote, est valable jusqu’en juin 2026. Londres, de son côté, acceptera des migrants ayant fait une demande sur une plate-forme en ligne. 

Ce dispositif a néanmoins été critiqué par des ONG et laisse sceptique l'opposition au gouvernement travailliste britannique.  

Royaume-UniFrancetraitéImmigrationManche

