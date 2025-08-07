Turbulences à bord des avions : voici les lignes où les voyageurs sont les plus secoués dans le ciel

Phénomène naturel capable de causer des dégâts matériels, voire des blessures, à l'intérieur des avions, les turbulences touchent plus sévèrement certains vols. Voici les lignes qui sont les plus concernées.

C'est une sensation bien connue des passagers. Au cours d'un vol, il n'est pas rare qu'un avion traverse des zones de turbulences, occasionnant des secousses plus ou moins fortes.

Au décollage ou à l'atterrissage, elles sont notamment causées par les changements de température entre les masses d'air ou le cisaillement du vent, qui souffle soudainement dans des directions opposées.

En altitude, les formations nuageuses, les orages, les courants jets (des flux d'air qui circulent à des vitesses très élevées) ou encore la présence de chaînes de montagnes peuvent perturber l'écoulement de l'air, et donc la trajectoire des avions.

Les montagnes responsables de nombreuses turbulences

Dans la majorité des cas, seules de petites secousses sans danger pour l'appareil, qui est conçu pour y résister, sont ressenties à bord. Mais il arrive que des turbulences d'une intensité beaucoup plus forte provoquent des dégâts dans la cabine, voire blessent des passagers ou le personnel naviguant.

A Delta Air Lines A330 encountered severe turbulence during its flight to Amsterdam. pic.twitter.com/j5SCXGRwZC — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) August 2, 2025

Si ces incidents graves sont rares, certaines lignes sont plus touchées que d'autres. C'est le cas des liaisons aériennes qui passent proches des hautes chaînes de montagne, notamment l'Himalaya en Asie ou la cordillère des Andes en Amérique du Sud.

L'Asie et l'Amérique du Sud particulièrement concernées

Ainsi, selon les données du site Turbli, qui a analysé plus de 10.000 trajectoires de vol, l'itinéraire le plus turbulent au monde est celui qui relie Mendoza, en Argentine, et Santiago, au Chili. Les trois autres trajets qui secouent le plus les voyageurs sont au départ, ou à l'arrivée de ces deux villes.

✈️ Turbulence extrême à bord d'un Boeing 737 MAX 8 d'Aerolíneas Argentinas au-dessus de l'Argentine pic.twitter.com/GaxxYEz3vY — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) July 31, 2025

Au top 10 du classement des routes aériennes les plus «violentes» se trouvent également celles entre Kathmandou (Népal) et Lhasa (Chine) ou encore Chengdu et Xining, également situées en Chine, à cause de leur proximité avec les plus hauts sommets himalayens.

En Europe, les liaisons entre Nice et Genève (Suisse), Nice et Zurich (Suisse) ainsi que Milan et Zurich sont les trois plus mouvementées du Vieux continent. Là encore, cela s'explique par le passage au-dessus des Alpes, provocants des secousses.

Enfin, aux Etats-Unis, les vols partants de Salt Lake City et Denver, deux villes situées près des Montagnes Rocheuses, sont régulièrement sujets à des turbulences.

Le réchauffement climatique accentue les secousses

Mais depuis plusieurs années, certaines routes très empruntées par l'aviation commerciale, notamment le corridor nord-atlantique, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et le Pacifique Nord, entre le Japon et les États-Unis, risquent de devenir de plus en plus dangereuses.

Dans ces zones, de puissants courants jets soufflent en haute altitude, alimentés par la rencontre de masses d'air chaud et froid. Et le réchauffement climatique aggrave ce phénomène en accentuant les différences de températures à ce niveau de l'atmosphère.

Ainsi, selon une étude de l'Advancing Earth and Space Science publiée en 2023, les fortes turbulences au-dessus de l'Atlantique Nord étaient 55% plus fréquentes en 2020 qu'en 1979. D'après une autre étude, cette fois-ci partagée en 2017 par Springer Nature, la fréquence des secousses sévères devrait doubler, voire tripler, d'ici à 2100.

Cela représente un défi important pour les avionneurs, alors qu'il n'existe, aujourd'hui, aucun moyen rapide et efficace d'anticiper, voire d'éviter, les turbulences.