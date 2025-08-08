50 millions de dollars sur la tête de Nicolas Maduro : les Etats-Unis offrent une prime record pour l’interpellation du président vénézuélien

Les États-Unis ont annoncé jeudi avoir doublé à 50 millions de dollars la prime pour l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro, inculpé par la justice américaine pour trafic de drogues et corruption.

«La prime la plus importante de l’histoire». Alors que sa réélection n'a pas été reconnue par Washington, le président vénézuélien est activement recherché par les États-Unis. «Aujourd'hui, le ministère de la Justice et le département d'État annoncent une récompense de 50 millions de dollars pour toute information conduisant à l'interpellation de Nicolas Maduro», a en effet annoncé sur X la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

«C'est la prime la plus importante de notre histoire et le double du montant offert pour Oussama Ben Laden», a précisé sur X le numéro 2 de la diplomatie américaine, Christopher Landau.

Le 10 janvier dernier, dix jours avant l'investiture du président Donald Trump, le gouvernement du démocrate Joe Biden avait dénoncé le «simulacre» et le caractère «illégitime» de l'investiture de Nicolas Maduro, réélu six mois plus tôt à un troisième mandat, pour six ans. Le secrétaire d'État d'alors, Antony Blinken, et le Trésor américain avaient imposé de nouvelles sanctions à Caracas, portant de 15 à 25 millions de dollars la récompense pour toute information permettant de traduire en justice le dirigeant vénézuélien.

«Depuis 2020, Nicolas Maduro a étranglé la démocratie et s'est accroché au pouvoir au Venezuela», a déclaré Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué.

De lourdes accusations

La récompense américaine doublée jeudi de 25 à 50 millions de dollars concerne Nicolas Maduro et son ministre de l'Intérieur afin qu'ils soient inculpés et jugés pour «trafic de drogue et corruption», selon Washington. Cette inculpation, notamment pour participation et complicité de narcotrafic international, remonte à 2020, à la fin du premier mandat de Donald Trump.

Le parquet fédéral américain, qui a déjà fait condamner ces dernières années plusieurs ex-dirigeants d'Amérique latine, accuse Nicolas Maduro d'être derrière un cartel qui aurait envoyé des centaines de tonnes de drogues aux États-Unis. En outre, les autorités américaines soupçonnent le cartel d'avoir travaillé main dans la main avec l'organisation colombienne des Farc, considérée comme terroriste par Washington.

La ministre de la Justice a enfin accusé Nicolas Maduro d'avoir collaboré avec le gang criminel vénézuélien Tren de Aragua et le cartel mexicain de Sinaloa.

Une décision «pathétique» pour Caracas

De son côté, Caracas n'a pas tardé à répondre et à qualifier de «pathétique» cette décision du gouvernement de Donald Trump. «Le président américain veut évincer le dirigeant vénézuélien du pouvoir et asphyxier économiquement le Venezuela».

«Nous rejetons cette grossière opération de propagande politique», a affirmé dans un communiqué le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil. «Pendant que nous démantelons les complots terroristes orchestrés depuis son pays, cette dame sort avec un cirque médiatique pour plaire à l'extrême droite vaincue du Venezuela», a-t-il ajouté en réponse à Pam Bondi.

Alors que le gouvernement américain a durci l'embargo pétrolier, autorisé le géant Chevron à opérer de manière limitée au Venezuela et négocié la libération d'Américains détenus dans le pays, fort du soutien de l’armée et d’une administration aux ordres le gouvernement vénézuélien a dénoncé une ingérence de longue date des États-Unis dans les affaires du pays.