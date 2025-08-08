Chine : 10 morts et 33 disparus après d'importantes inondations dans le nord-ouest du pays

Après de fortes pluies, le nord-ouest de la Chine fait face à des inondations meurtrières. Selon un dernier bilan, ce vendredi 8 août, 10 personnes ont perdu la vie et 33 ont disparu.

Soumise à des pluies torrentielles depuis le 7 août, la Chine fait face à des crues soudaines. Ce vendredi 8 août, d'importantes inondations ont été signalées dans la province de Gansu, dans le nord-ouest du pays. Pour l'heure, dix personnes sont mortes et 33 ont été portées disparues.

Sur le réseau social Weibo, des vidéos partagées par les pompiers montrent des secouristes guidant des personnes à travers des eaux grises tumultueuses dans un village, tandis que des photos publiées par le gouvernement du Gansu ont dévoilé des rues couvertes de pierres et de limon.

Un «effort absolu» pour retrouver les victimes

Selon les médias d'Etat, le président Xi Jinping a exigé un «effort absolu» pour sauver les personnes encore introuvables. Il a également ordonné à toutes les régions de Chine de redoubler d'efforts pour identifier les risques de phénomènes météorologiques extrêmes à venir.

La Chine est en effet fréquemment confrontée à des catastrophes naturelles, particulièrement durant l'été où certaines régions sont frappées par de fortes pluies, tandis que d'autres souffrent d'une chaleur écrasante. Des pluies diluviennes avaient déjà touché le nord de Pékin le mois dernier, entraînant la mort de 44 personnes.

L'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces phénomènes est attribuée au dérèglement climatique par les experts. Il se trouve que la Chine est le plus important émetteur de gaz à effet de serre, à l'origine des perturbations du climat.