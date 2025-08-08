Espagne : l'incendie à la mosquée-cathédrale de Cordoue est «contrôlé»

Les pompiers espagnols ont indiqué ce vendredi soir qu’un incendie était en cours à la mosquée-cathédrale de Cordoue, en Espagne. Finalement, le feu a été «contrôlé».

Un incendie s’est déclaré ce vendredi 8 après en début de soirée à la mosquée-cathédrale de Cordoue, en Espagne, ont indiqué les pompiers. Le feu a été «contrôlé», selon la même source.

L’incendie a débuté peu après 21h, selon nos confrères d’El Pais. Le feu a été localisé à hauteur de la Puerta (porte en français) de San José, située au niveau de la rue Magistral Gonzalez Francés. Cette rue avait été évacuée par les services de secours.

Au total, cinq camions de pompiers avaient été déployés dans la zone et tous les accès à la mosquée-cathédrale ont été coupés.

D’après El Pais, citant des sources municipales, l’incendie aurait été provoqué à la suite d’un court-circuit survenu lors d’un nettoyage dans la chapelle d’Almanzor. A noter que la mosquée-cathédrale de Cordoue est un monument classé au patrimoine mondial de l’humanité.

AMPLIACIÓN | Declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba https://t.co/NOSgUFB67Fpic.twitter.com/RsYulMo4a6 — CORDÓPOLIS (@cordopolis_es) August 8, 2025

Les effectifs de la police nationale espagnole avaient été déployés et un périmètre de sécurité a été instauré.

La construction de la Puerta de San José remonte au Xe siècle et celle-ci a été restaurée en 2017. La mosquée de Cordoue a vu le jour en 784. Elle a subi, pendant plus de deux siècles, des agrandissements et des modifications sous l'époque musulmane.

Lors de la Reconquista (reconquête chrétienne) en 1236, une cathédrale a été intégrée à l’intérieur, donnant naissance à la structure actuelle.