États-Unis : situés à 20,1 % en moyenne, les droits de douane atteignent leur niveau le plus élevé depuis les années 1910

En lien avec l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane voulus par Donald Trump, le taux moyen appliqué par les Etats-Unis s'élève désormais à 20,1%, comme dans les années 1910.

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Fonds monétaire international (FMI) ont fait leurs calculs : après l'entrée en vigueur de nouvelles taxes pour des dizaines de pays, les droits de douanes appliqués par les Etats-Unis s'élèvent à 20,1% en moyenne. Du jamais vu depuis le début des années 1910, exceptées quelques semaines en 2025.

Ce taux, pour l'heure théorique, a été calculé à partir des annonces commerciales et s'appuie sur les volumes des échanges constants. A titre de comparaison, il était de seulement de 2,4% le 20 janvier 2025, jour de l'investiture de Donald Trump.

En mai il avait brièvement bondi à 24,8%, dans le sillage de l'annonce, le 2 avril, de nouveaux droits de douane et des surenchères successives visant les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, notamment la Chine. Un tel taux moyen n'avait pas été vu depuis 1904.

Un taux à 17,3% fin juin

Fin juin, ce taux théorique s'élevait à 17,3%. Le niveau actualisé ce vendredi intègre les nouvelles taxes entrées en vigueur jeudi, notamment l'augmentation de certains droits de douane visant le Canada, le Brésil et le cuivre raffiné, ainsi que les accords commerciaux avec l'UE, le Japon et la Corée du Sud.

Ce calcul ne prend en revanche pas en compte tous les effets des droits de douane sur les échanges commerciaux. Les entreprises peuvent par exemple anticiper ou retarder des livraisons pour tenter d'échapper aux surtaxes, et les habitudes de consommation peuvent évoluer.

Sans d'autres annonces choc de Donald Trump, le centre de recherche Budget Lab de l'université de Yale estime que le taux devrait converger vers 17,7% une fois que ces effets secondaires seront pris en compte.

87 milliards de dollars collectés

Les chiffres du ministère américain des Finances montrent une hausse spectaculaire du montant net collecté par le Trésor américain en droits de douane. Au premier semestre, il s'élevait à 87 milliards de dollars, soit plus que le total de l'année 2024.

En rapportant les estimations officielles des droits encaissés pour chaque type de produits importés à la valeur des importations, on peut observer que la Chine est largement le pays le plus touché par ces nouvelles règles, avec 40,3% de taxes sur les importations en juin.

Parmi les produits concernés, les «ouvrages en fonte, fer ou acier» constituent la catégorie la plus taxée, à 39,8%, contre 6,1% en janvier. Là encore la Chine est particulièrement frappée par cette envolée puisqu'elle a exporté pour plus de 5 milliards de dollars de ces produits vers les Etats-Unis.

Au classement des importations affichant les taux effectifs les plus élevés en juin figurent ensuite la viande brésilienne (33,9%), l'aluminium canadien (33,6%), les vêtements d'Indonésie (29,6%) et du Vietnam (29,4%), ainsi que les voitures japonaises (27,4%).