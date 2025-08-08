États-Unis : une femme décède après s'être coincé la tête dans un conteneur à vêtements

Lundi 4 août, une femme a été retrouvée coincée dans un conteneur à vêtements, à Lodi (États-Unis). Elle est décédée à l'hôpital, malgré l'intervention des secours.

Woman found dead in California clothing donation bin after getting head trapped in receptacle https://t.co/kQgaJnKbHSpic.twitter.com/8iFwok7uBO — New York Post (@nypost) August 6, 2025

Dans le détail, selon CBS News, les agents de la ville ont été appelés vers 18h10. Et pour cause : des passants venaient d’apercevoir une femme la tête coincée dans un conteneur à vêtements, les jambes pendantes à l’extérieur. Les policiers et pompiers sont rapidement intervenus pour tenter de la libérer, et une fois dégagée, elle a été transférée à l’hôpital. Elle est finalement décédée quelques instants plus tard.

D'autres accidents similaires

Bien que son identité n'ait pas été révélée, la victime était âgée d'une quarantaine d'années. La police a ouvert une enquête et invite d’éventuels témoins à se manifester.

Cependant, ce type d'accident n'est pas isolé. Ces bacs sont conçus pour collecter des vêtements et chaussures à destination des personnes dans le besoin. Seulement, leurs trappes se referment automatiquement, et certaines personnes, en tentant de récupérer des affaires à l’intérieur, se retrouvent coincées. Comme en juillet dernier, où une femme est décédée dans des circonstances similaires à Plantation (États-Unis).