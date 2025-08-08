Toute l’actu en direct 24h/24
États-Unis : une femme décède après s'être coincé la tête dans un conteneur à vêtements

Ces bacs sont conçus pour collecter des vêtements et chaussures à destination des personnes dans le besoin. [Capture d'écran ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lundi 4 août, une femme a été retrouvée coincée dans un conteneur à vêtements, à Lodi (États-Unis). Elle est décédée à l'hôpital, malgré l'intervention des secours.  

Une enquête a été ouverte. Lundi, une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée coincée dans un conteneur à vêtements, à Lodi (États-Unis). Après l'intervention des secours, elle a été transférée à l'hôpital, où elle est décédée. 

Dans le détail, selon CBS News, les agents de la ville ont été appelés vers 18h10. Et pour cause : des passants venaient d’apercevoir une femme la tête coincée dans un conteneur à vêtements, les jambes pendantes à l’extérieur. Les policiers et pompiers sont rapidement intervenus pour tenter de la libérer, et une fois dégagée, elle a été transférée à l’hôpital. Elle est finalement décédée quelques instants plus tard. 

D'autres accidents similaires

Bien que son identité n'ait pas été révélée, la victime était âgée d'une quarantaine d'années. La police a ouvert une enquête et invite d’éventuels témoins à se manifester.

Cependant, ce type d'accident n'est pas isolé. Ces bacs sont conçus pour collecter des vêtements et chaussures à destination des personnes dans le besoin. Seulement, leurs trappes se referment automatiquement, et certaines personnes, en tentant de récupérer des affaires à l’intérieur, se retrouvent coincées. Comme en juillet dernier, où une femme est décédée dans des circonstances similaires à Plantation (États-Unis). 

Etats-Unismort

Dernières actualités