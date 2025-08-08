Plusieurs pays ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le projet de prise de contrôle de la ville de Gaza par l'armée israélienne, ont indiqué deux sources diplomatiques à l'AFP vendredi.

"Au moment où nous parlons, il y aura un certain nombre de pays, en notre nom et en leur propre nom, qui demanderont une réunion du Conseil de sécurité", avait déclaré un peu plus tôt le représentant palestinien auprès de l'ONU, Riyad Mansour, interrogé par des journalistes.