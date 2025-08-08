Gazap : capable de faire fondre l'acier, réduire en cendres un corps et pulvériser le béton... Quelle est cette bombe non nucléaire effrayante dévoilée par la Turquie ?

Présentée lors d'un salon à Istanbul, en juillet dernier, la bombe Gazap, qui n'est pas dotée de la force atomique, semble s’imposer comme l’arme la plus puissante jamais développée par la Turquie.

Une démonstration de force. Ce n’est pas une bombe nucléaire et pourtant, la bombe Gazap suscite déjà l’inquiétude alors que le contexte international est tendu notamment au Proche-Orient. Et pour cause, la Turquie a frappé fort avec cette arme à fragmentation non-conventionnelle présentée lors d’un salon d’armement à Istanbul en juillet dernier.

Avec ses 970 kg, la bombe Gazap a été développée par le centre de recherche et développement du ministère turc de la Défense et a été conçue pour infliger des dégâts massifs sans recourir à la technologie atomique. Grâce à un système spécial de détonation, la bombe peut créer une chaleur extrême de l’ordre de 3 000°C, capable de faire fondre de l’acier, de désintégrer un corps humain ou encore de pulvériser du béton armé.

Outre sa capacité à frapper une zone entière d’un seul coup dans un rayon d’un kilomètre, elle projette en explosant des milliers d’éclats métalliques rendant la survie humaine à proximité quasiment impossible. Enfin, elle peut être larguée depuis un avion de combat de type F-16 ou F-4 Phantom.

Une autonomie militaire affirmée

Son nom évocateur, Gazap signifiant «colère» en turc, est révélateur des intentions de la bombe. Avec cette arme 100% turc capable de «tout» anéantir sur son passage, le pays du dirigeant Recep Tayyip Erdogan, semble ainsi affirmer une volonté d’autonomie militaire, sans dépendre d’alliés étrangers.

Des vidéos de tests ont d'ailleurs circulé notamment sur les réseaux sociaux. Les images montrent une explosion géante, un champignon de fumée, et une onde de choc visible à l’œil nu.

D’après le site Geo, l’arme a déjà été certifiée et peut déjà être vendue à d’autres États.