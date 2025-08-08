Il y a 80 ans, Nagasaki a subi le second bombardement atomique de l'Histoire, alors qu'il n'était pas initialement ciblé

Le 9 août 1945, à 11h02, la ville portuaire de Nagasaki, située dans le sud du Japon, était dévastée par la bombe nucléaire américaine «Fat Man», seulement trois jours après Hiroshima. Mais il s'en est fallu de peu pour que la métropole portuaire évite ce sort funeste. Explications.

Jusqu'au dernier moment, Nagasaki aurait pu échapper à l'apocalypse nucléaire. En mai 1945, la Seconde Guerre mondiale approchait de son terme. La capitulation de l'Allemagne nazie a été officialisée le 8 mai et les combats se sont arrêtés dans la majeure partie du globe.

Néanmoins, à des milliers de kilomètres de là, le Japon impérial était déterminé à poursuivre le conflit contre les Alliés. Les 10 et 11 mai, dans le secret le plus total, une réunion importante a eu lieu à Los Alamos, au Nouveau-Mexique.

kyoto sauvée in extremis

Quatre hommes, dont le directeur adjoint du projet Manhattan, à l'origine du développement de la bombe atomique, le capitaine William Sterling Parsons, qui en a conçu les détonateurs, ont déterminé les cibles des futurs bombardements nucléaires, en cas de succès du premier test de cette arme révolutionnaire.

Le temple de Kiyomizu-dera, construit au XVIIe siècle, est l'un des monuments les plus célèbres de Kyoto, et a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. © AFP

Kyoto, ancienne capitale du Japon et cœur culturel du pays, figurait en tête de la liste. Suivaient Hiroshima, une base militaire importante, Yokohama, l'arsenal de Kokura et Niigata. Toutes ces villes présentaient également l'avantage, pour l'état-major américain, de ne pas avoir subi d'attaques massives jusqu'à présent. Un critère important pour évaluer les dégâts causés par les nouvelles bombes.

Finalement, à la demande du secrétaire à la Guerre Henry Lewis Stimson, Kyoto a été retiré de la liste, du fait de son importance historique. Surtout, ce dernier l'aurait visité à de nombreuses reprises et y aurait effectué sa lune de miel. Le nom de Nagasaki est alors suggéré : la ville a alors été proposée comme objectif secondaire si un largage sur Kokura n'était pas possible.

La bombe «Fat Man», plus puissante que «Little Boy»

Le 16 juillet, le premier essai nucléaire, dénommé Trinity, était effectué avec succès. Dix jours plus tard, les Alliés adressaient un ultimatum au Japon exigeant sa capitulation, rejeté par le gouvernement nippon dans la foulée. La décision de déverser le feu nucléaire a donc été prise par le président américain Harry S. Truman.

Hiroshima et ses habitants en feront les frais en premier, le 6 août 1945. Entre 90.000 et 140.000 personnes ont péri des suites de l'explosion de la bombe «Little Boy». Trois jours plus tard, le 9 août 1945, le bombardier B-29 Bockscar décollait de Tinian, dans les Îles Mariannes, chargé de «Fat Man», à destination de Kokura.

"Bockscar", US B29 bomber carrying "Fat Man" atom bomb has taken off for Nagasaki. 263,000 people are in city, incl. 2500 Korean conscripts pic.twitter.com/DMH2vfoAb6 — Second World War tweets from 1941 (@RealTimeWWII) August 9, 2017

Long de 3,25 mètres et d'une masse de 4,5 tonnes, le projectile contenait 6,4 kilogrammes de plutonium 239 pour une puissance explosive estimée à 21 kilotonnes, environ 6 de plus que pour la bombe larguée sur Hiroshima.

Un déroutage au dernier moment sur Nagasaki

Mais plusieurs incidents ont perturbé le déroulement de la mission, notamment une panne mécanique et du mauvais temps durant le vol, causant une surconsommation de kérosène. Une fois arrivés sur l'objectif, nouveau contretemps pour l'équipage : la couverture nuageuse empêche de larguer «Fat Man».

Malgré une baisse inquiétante des jauges de carburant, la décision a été prise de se détourner vers : Nagasaki. Là aussi, le centre-ville n'est pas visible à cause des nuages, mais le capitaine Kermit Beahan a tout de même réussi à trouver sa cible.

Après 43 secondes de chute libre, la bombe a explosé dans un éclair aveuglant, avant qu'une boule de feu d'une température avoisinant les 4.000°C ne se forme, brûlant tout sur près de 800 mètres à la ronde.

Le champignon atomique au dessus de Nagasaki a atteint plus de 18 kilomètres d'altitude. © AFP

Environ 35.000 personnes sont tuées et 60.000 blessées sur le coup dans des circonstances terribles, vaporisées en une fraction de seconde ou brûlées par la chaleur de l'explosion.

Au total, près de 80.000 personnes ont péri dans des souffrances indescriptibles. Les deux bombardements, mais surtout la déclaration de guerre de l'URSS au Japon le 9 août, ont précipité la capitulation du pays. Le 15 août, l'empereur Hirohito a annoncé sa décision d'accepter l'ultimatum des Alliés.

La capitulation du Japon a officiellement été signée le 2 septembre 1945 à bord de l'USS Missouri, dans la baie de Tokyo, mettant un terme à la Seconde Guerre mondiale.