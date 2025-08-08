L'Arménie et l'Azerbaïdjan vont signer un accord de paix «historique» à Washington, selon Donald Trump

Les dirigeants d'Arménie et d'Azebaïdjan vont signer ce vendredi à Washington un accord de paix «historique», sous l'égide des États-Unis, afin de mettre fin au conflit territorial qui oppose ces deux anciennes républiques soviétiques depuis des décennies.

«Une cérémonie de signature de la paix». «Beaucoup de dirigeants ont tenté de mettre fin à la guerre, sans succès, jusqu'à maintenant, grâce à TRUMP», un accord sera signé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, a claironné le président Donald Trump jeudi soir sur son réseau Truth Social.

La cérémonie sera organisée lors d’un «sommet historique» avec la participation du président azerbaïdjanais Ilham Aliev et du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. La dernière rencontre entre ces deux responsables politique le 10 juillet à Abou Dhabi, n'avait abouti à aucun progrès tangible. Dans un premier temps, le chef d’État républicain accueillera les deux dirigeants de manière séparée, et signera avec chacun un accord bilatéral entre les États-Unis et leur pays, avant une signature tripartite de l’accord.

Erevan a confirmé que le Premier ministre arménien aurait un entretien avec le président américain «afin de renforcer le partenariat stratégique entre l'Arménie et les États-Unis». Le gouvernement arménien a confirmé la tenue d'une «réunion tripartite (...) avec Donald Trump et le président azerbaïdjanais afin de contribuer à la paix, l'épanouissement et la coopération économique dans la région».

Selon la chaîne CBS, le texte octroie aux États-Unis des droits d'aménagement d'un corridor de 43 kilomètres en territoire arménien, qui sera appelé «Voie Trump pour la paix et la prospérité internationales» ou TRIPP.

La région du Karabakh au centre du conflit

Le Karabakh est reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, mais a été contrôlé pendant trois décennies par des séparatistes arméniens après une guerre qu'ils avaient remportée à la dislocation de l'URSS. Le conflit avait provoqué l'exode de la quasi-totalité des Azéris y habitant. Bakou a repris partiellement cette enclave lors d'une nouvelle guerre à l'automne 2020, puis entièrement lors d'une offensive éclair en septembre 2023, provoquant à son tour la fuite de plus de 100.000 Arméniens du Karabakh.

Soucieux de dépasser le conflit, Bakou et Erevan se sont mis d'accord en mars sur le texte d'un traité de paix, salué par certains comme un possible tournant dans leurs relations. Mais Bakou, victorieux, exige que l'Arménie modifie d'abord sa Constitution pour renoncer officiellement à toute revendication territoriale sur le Karabakh, une mesure qui romprait ses liens avec cette région considérée par des Arméniens comme leur patrie ancestrale.

Le Premier ministre Nikol Pachinian s'est déclaré prêt à s'y conformer dans l'intérêt d'une paix durable, annonçant son intention d'organiser un référendum constitutionnel en 2027. Toutefois, le traumatisme de la perte du Karabakh, appelé Artsakh en arménien, continue de diviser son pays.

La quête du prix Nobel de la Paix

«Il est plus que temps que Donald Trump reçoive le prix Nobel de la paix», a lancé sa porte-parole, Karoline Leavitt, le 31 juillet dernier, suscitant des réactions mi-incrédules mi-ironiques des opposants au dirigeant républicain. Selon elle, depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, le président américain a présidé à la conclusion «d'un cessez-le-feu ou accord de paix par mois», donnant pour exemples ses médiations entre l'Inde et le Pakistan, le Cambodge et la Thaïlande, l'Egypte et l'Éthiopie, le Rwanda et la République démocratique du Congo, la Serbie et le Kosovo.

Si Israël, le Cambodge et le Pakistan ont récemment annoncé avoir nominé Donald Trump, la liste des candidats n'est pas rendue publique par le comité norvégien qui décerne la distinction.