Proche-Orient : Israël se prépare à «prendre le contrôle» de la ville de Gaza pour «vaincre» le Hamas

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé cette nuit un plan présenté par Benyamin Nétanyahou pour «prendre le contrôle» de la ville de Gaza et «vaincre» le Hamas.

C'est une annonce que la presse israélienne avait prédite. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan présenté par Benyamin Nétanyahou, visant à «vaincre» le Hamas et à «prendre le contrôle» de la ville de Gaza, dévastée par la guerre et en proie à une grave crise humanitaire.

Selon le plan validé dans la nuit, l'armée israélienne «se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat», indique un communiqué des bureaux du Premier ministre israélien, consulté par l'AFP.

«Le cabinet de sécurité – par un vote à la majorité - a adopté cinq principes pour conclure la guerre : le désarmement du Hamas, le retour de tous les otages (vivants et morts), la démilitarisation de la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza, l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne», précise le texte.

Le Hamas dénonce «un revirement flagrant du processus de négociation»

Plus tôt, ce jeudi, le Premier ministre israélien avait annoncé sur Fox News qu'Israël avait «l'intention» de prendre le contrôle de l'enclave mais «pas (de) la gouverner» ou de la «garder».

Actuellement, l'armée israélienne occupe ou opère au sol dans près de 75% de la bande de Gaza, principalement depuis ses positions permanentes dans le territoire le long de la frontière. Elle bombarde partout où elle le juge nécessaire.

De son côté, le Hamas a affirmé jeudi, que «les plans de Nétanyahou (...) confirment sans l'ombre d'un doute son désir de se débarrasser des otages et de les sacrifier dans la poursuite de ses intérêts personnels et de son agenda idéologique extrémiste». Dénonçant «un revirement flagrant du processus de négociation (...) malgré la proximité d'un accord final», le Hamas assure que «toute escalade (...) ne sera pas une promenade de santé et aura un coût élevé et douloureux» pour Israël.

«Nous continuerons d'exprimer notre position sans crainte»

La presse israélienne annonçait, depuis plusieurs jours déjà, un plan visant «à conquérir l'ensemble de la bande de Gaza, y compris la ville de Gaza et les camps de réfugiés» situés dans le centre du territoire, une opération de plusieurs mois qui nécessitera une mobilisation massive de réservistes.

Elle avait aussi rapporté les réserves du chef d'état-major, l'intéressé s'étant exprimé pour la première fois publiquement jeudi : «Nous continuerons d'exprimer notre position sans crainte, de manière pragmatique, indépendante et professionnelle», a commenté le lieutenant-général Eyal Zamir. «Nous ne limiterons plus notre réponse. Nous éliminerons les menaces à leur stade précoce», a-t-il ajouté.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), 86,3% du territoire est militarisé par Israël et soumis à des ordres d'évacuation.