L'Arabie saoudite a dénoncé vendredi le plan israélien visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et accusé Israël de provoquer "la famine" et "le nettoyage ethnique" dans le territoire palestinien.
Ryad "condamne dans les termes les plus forts la décision des autorités d'occupation israéliennes d'occuper la bande de Gaza" et "condamne catégoriquement la poursuite des crimes de famine, des pratiques brutales et d'un nettoyage ethnique contre le peuple palestinien frère," a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur le réseau X.
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé vendredi Israël à "revenir" sur son plan pour Gaza.
"Le gouvernement israélien doit revenir sur sa décision de prolonger son opération militaire à Gaza", a dit la cheffe de l'exécutif européen sur le réseau social X. "Un cessez-le-feu est nécessaire immédiatement", a-t-elle affirmé.
"Nous condamnons fermement la décision du gouvernement israélien d'intensifier l'occupation militaire de Gaza", a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères, Manuel Albares, estimant que ce plan "ne provoquerait que davantage de destruction et de souffrance".
"Un cessez-le-feu permanent, l'entrée massive et immédiate d'aide humanitaire et la libération de tous les otages sont urgents. La paix définitive dans la région ne sera atteinte qu'en établissant la solution de deux États, qui inclut un État de Palestine réaliste et viable", a-t-il ajouté sur X.
Israël se prépare à commettre un "nouveau crime de guerre" avec son plan de prendre le contrôle de la ville de Gaza, "une aventure criminelle qui lui coûtera cher", a affirmé vendredi le Hamas.
"L'approbation par le cabinet sioniste des plans visant à occuper la ville de Gaza et à évacuer ses habitants constitue un nouveau crime de guerre que l'armée d'occupation souhaite commettre contre la ville et ses près d'un million d'habitants", a réagi le mouvement islamiste palestinien. "(...) Cette aventure criminelle coûtera cher et ne sera pas un voyage facile" pour l'armée israélienne, ajoute ce communiqué, diffusé sur Telegram.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé vendredi la suspension des exportations d'armes qu'Israël pourrait utiliser à Gaza, après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville palestinienne.
Il devient "de plus en plus difficile de comprendre" en quoi le plan militaire israélien permettrait d'atteindre ses objectifs dans la bande de Gaza et, "dans ces circonstances, le gouvernement allemand n'autorise pas, jusqu'à nouvel ordre, les exportations d'équipements militaires susceptibles d'être utilisés dans la bande de Gaza", a déclaré Friedrich Merz, cité dans un communiqué.
La Chine a exprimé vendredi sa "grave inquiétude" face au plan israélien de prise de contrôle militaire de la ville de Gaza, exhortant Israël à "cesser immédiatement ses actions dangereuses".
"Gaza appartient au peuple palestinien et fait partie intégrante du territoire palestinien", a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans une réponse écrite à l'AFP.
La Turquie a exhorté vendredi la communauté internationale à "empêcher" la mise en œuvre du plan présenté par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour prendre le contrôle militaire de la ville de Gaza.
"Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vue d'empêcher la mise en œuvre de cette décision, qui vise à déplacer de force les Palestiniens de leur propre terre en rendant Gaza inhabitable", écrit le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.
Le plan du gouvernement israélien "visant à une prise de contrôle militaire complète de la bande de Gaza occupée doit être immédiatement stoppé", a déclaré vendredi le Haut-Commissaire aux droits de l'homme Volker Türk dans un communiqué.
Ce plan, adopté dans la nuit de jeudi à vendredi par le cabinet de sécurité israélien, "va à l'encontre de la décision de la Cour internationale de justice selon laquelle Israël doit mettre fin à son occupation dès que possible, de la réalisation de la solution à deux Etats et du droit des Palestiniens à l'autodétermination", accuse M. Türk.
"Tout porte à penser que cette nouvelle escalade entraînera des déplacements forcés encore plus massifs, plus de meurtres, plus de souffrances insoutenables, des destructions insensées et des crimes atroces", dénonce le Haut-Commissaire, régulièrement accusé de tendances pro-palestiniennes par les autorités israéliennes et personna non grata dans le pays.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié vendredi d"erreur" le plan annoncé par Israël pour "vaincre" le Hamas à Gaza et a exhorté le gouvernement de Benjamin Netanyahu à le "reconsidérer immédiatement".
"La décision du gouvernement israélien d'intensifier son offensive à Gaza est une erreur et nous l'exhortons à reconsidérer sa décision immédiatement. Cette action ne contribuera en rien à mettre fin au conflit ni à obtenir la libération des otages. Elle ne fera qu'engendrer davantage de massacres", a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.
C'est une annonce que la presse israélienne avait prédite. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan présenté par Benjamin Netanyahou, visant à «vaincre» le Hamas et à «prendre le contrôle» de la ville de Gaza, dévastée par la guerre et en proie à une grave crise humanitaire.
«Le cabinet de sécurité – par un vote à la majorité - a adopté cinq principes pour conclure la guerre : le désarmement du Hamas, le retour de tous les otages (vivants et morts), la démilitarisation de la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza, l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne», précise le texte.