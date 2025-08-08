L'Arabie saoudite dénonce et "condamne dans les termes les plus forts la décision des autorités d'occupation israéliennes d'occuper la bande de Gaza"

L'Arabie saoudite a dénoncé vendredi le plan israélien visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et accusé Israël de provoquer "la famine" et "le nettoyage ethnique" dans le territoire palestinien.

Ryad "condamne dans les termes les plus forts la décision des autorités d'occupation israéliennes d'occuper la bande de Gaza" et "condamne catégoriquement la poursuite des crimes de famine, des pratiques brutales et d'un nettoyage ethnique contre le peuple palestinien frère," a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur le réseau X.