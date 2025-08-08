Le plan d'Israël pour Gaza doit avoir des «conséquences» sur ses relations avec l'UE, dit le président du Conseil

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a vivement critiqué vendredi le plan d'Israël pour Gaza, estimant qu'une "telle décision" devait avoir "des conséquences" sur les relations de l'UE avec Israël. Le dirigeant, qui préside l'institution réunissant les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, a qualifié la situation à Gaza de "dramatique".

Il a estimé que la décision du gouvernement israélien de prendre le contrôle de la ville de Gaza ne ferait que l'aggraver davantage". "Une telle décision doit avoir des conséquences sur les relations UE-Israël", a-t-il averti sur le réseau social X.