La Chine a exprimé vendredi sa "grave inquiétude" face au plan israélien de prise de contrôle militaire de la ville de Gaza, exhortant Israël à "cesser immédiatement ses actions dangereuses".
"Gaza appartient au peuple palestinien et fait partie intégrante du territoire palestinien", a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans une réponse écrite à l'AFP.
La Turquie a exhorté vendredi la communauté internationale à "empêcher" la mise en œuvre du plan présenté par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour prendre le contrôle militaire de la ville de Gaza.
"Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vue d'empêcher la mise en œuvre de cette décision, qui vise à déplacer de force les Palestiniens de leur propre terre en rendant Gaza inhabitable", écrit le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.
Le plan du gouvernement israélien "visant à une prise de contrôle militaire complète de la bande de Gaza occupée doit être immédiatement stoppé", a déclaré vendredi le Haut-Commissaire aux droits de l'homme Volker Türk dans un communiqué.
Ce plan, adopté dans la nuit de jeudi à vendredi par le cabinet de sécurité israélien, "va à l'encontre de la décision de la Cour internationale de justice selon laquelle Israël doit mettre fin à son occupation dès que possible, de la réalisation de la solution à deux Etats et du droit des Palestiniens à l'autodétermination", accuse M. Türk.
"Tout porte à penser que cette nouvelle escalade entraînera des déplacements forcés encore plus massifs, plus de meurtres, plus de souffrances insoutenables, des destructions insensées et des crimes atroces", dénonce le Haut-Commissaire, régulièrement accusé de tendances pro-palestiniennes par les autorités israéliennes et personna non grata dans le pays.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié vendredi d"erreur" le plan annoncé par Israël pour "vaincre" le Hamas à Gaza et a exhorté le gouvernement de Benjamin Netanyahu à le "reconsidérer immédiatement".
"La décision du gouvernement israélien d'intensifier son offensive à Gaza est une erreur et nous l'exhortons à reconsidérer sa décision immédiatement. Cette action ne contribuera en rien à mettre fin au conflit ni à obtenir la libération des otages. Elle ne fera qu'engendrer davantage de massacres", a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.
C'est une annonce que la presse israélienne avait prédite. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan présenté par Benjamin Netanyahou, visant à «vaincre» le Hamas et à «prendre le contrôle» de la ville de Gaza, dévastée par la guerre et en proie à une grave crise humanitaire.
«Le cabinet de sécurité – par un vote à la majorité - a adopté cinq principes pour conclure la guerre : le désarmement du Hamas, le retour de tous les otages (vivants et morts), la démilitarisation de la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza, l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne», précise le texte.