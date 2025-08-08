Se promener en maillot, conduire en tongs : voici 5 nouvelles interdictions européennes appliquées aux touristes

Cet été, de nombreuses restrictions visant les touristes ont été mises en place dans de nombreux pays touristiques d'Europe. Voici 5 des nouvelles règles à respecter.

Certaines habitudes de vacancier doivent être bousculées. Pour se conformer à certaines nouvelles règles, les touristes devront en effet perdre certains comportements, vus d'un mauvais oeil par certains pays. Fumer sur la plage, porter des maillots de bain dans la rue ou encore se baigner dans un canal est désormais interdit dans des lieux très visités.

Conduire en tongS

En Espagne, en Grèce, en Italie, en France et au Portugal, il est illégal de conduire en tongs. Ces chausse-pieds sont jugés inadaptés à la conduite. En effet, en cas de perte des tongs en pleine utilisation du véhicule, un risque de sécurité existe. Il faut donc enfiler de véritables chaussures pour prendre le volant, sous peine de risquer une amende de 300 euros. En France, en cas d'arrestation par la police, les agents peuvent même immobiliser le véhicule si le conducteur n'a pas de chaussures adaptées avec lui. Aucune perte de point n'est cependant risquée.

Porter un maillot de bain en ville

Une règle qui ne s'applique pas à tous. Les maillots de bain masculin étant souvent comparables à de véritables shorts, c'est plus pour les tenues deux pièces des femmes que les sanctions peuvent s'appliquer. Il leur est demandé, dans de nombreuses villes connues pour la baignade, de se couvrir lorsqu'elles quittent la plage. Ainsi, à Barcelone (Espagne), Albufeira (Portugal), Split (Croatie), Sorrento (Italie) ou encore Cannes (France) cette règle est scrupuleusement appliquée. La ville appliquant l'amende la plus importante est Albufeira, où elle peut monter jusqu'à 1.500 euros.

Boire de l'alcool en public

Boire de l'alcool dans les rues n'est pas autorisé dans de nombreuses villes touristiques d'Espagne : Majorque, Ibiza, Magaluf ainsi que les îles Canaries. Pour les personnes ne respectant pas cette interdiction, les amendes peuvent grimper jusqu'à 3.000 euros. Comme l'a confié Jessica Harvey Taylor, porte-parole de l'office de tourisme espagnol à Londres, à BBC, «ces règles, bien qu'elles puissent paraître rigides et punitives, encouragent un tourisme responsable». Elle reprend : «Elles sont faites pour protéger les expériences des vacanciers majoritaires».

Récupérer un galET ou un coquillage de la plage

Plus surprenant encore, il est interdit, pour les voyageurs en Grèce, de ramasser et garder un galet ou un coquillage sur une plage. En cas de non respect de cette règle, les touristes s'exposent à une contravention de 1.000 euros. Comme l'explique Juan Antonio Amengual, maire de Calvia, à Majorque, «nous devons agir avec deux idées principales en tête : la préservation de l'environnement et la garantie que le tourisme soit en harmonie avec notre société».

Nager dans un canal

Enfin, le fait de nager dans un canal, à Venise, est interdit. De la même manière, en France, certaines villes comme Moret-sur-Loing, où beaucoup de touristes se baignent partout dans la ville, proscrit la baignade pour des raisons de sécurité.