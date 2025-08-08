Séisme à Bangkok : 23 inculpations pour l'effondrement d'une tour

Les procureurs thaïlandais ont annoncé avoir procédé à 23 inculpations pour faute professionnelle et falsification de documents, en lien avec l'effondrement d'un immeuble de Bangkok (Thaïlande), lors du tremblement de terre qui a eu lieu fin mars.

Un drame dont les images avaient fait le tour du monde. Les procureurs thaïlandais ont indiqué dans un communiqué consulté par l'AFP, que «les enquêteurs ont convenu d'inculper 23 personnes et entités juridiques pour faute professionnelle et documents falsifiés», suite à l'effondrement d'une tour de 30 étages, lors du tremblement de terre qui a eu lieu fin mars à Bangkok (Thaïlande).

Le ministère a déclaré qu'une affaire avait été soumise à un tribunal pénal, et qu'une décision était attendue dans les mois à venir.

Inculpation d'un important magnat de Thaïlande

Le communiqué énumère 16 personnes et sept entreprises, ainsi que les noms des représentants de certaines des sociétés accusées, parmi lesquelles figure un cabinet d'architectes et une entreprise de construction chinoise. Parmi les personnes inculpées, figure Premchai Karnasuta, l'un des plus importants magnats de Thaïlande, qui a été placé en détention provisoire en mai.

Il occupe le poste de directeur exécutif de la société Italian-Thai Development (ITD), l'une des plus grandes entreprises de construction du royaume, qui a également été inculpée en tant qu'entité.

Un séisme de magnitude 7,7 dont l'épicentre se situait en Birmanie, avait entraîné le 28 mars dernier, l'effondrement en quelques secondes d'une tour de 30 étages, causant la mort de 89 personnes sur le site, en majorité des ouvriers. Le bâtiment, qui devait abriter le siège du bureau d'audit de l'État, a été la seule structure à s'écrouler dans la capitale thaïlandaise.