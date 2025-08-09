80 ans après le bombardement atomique sur Nagasaki, une cloche de la cathédrale de la ville va de nouveau retentir

L'une des cloches de la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Nagasaki, détruite par l'explosion d'une bombe nucléaire le 9 août 1945, doit retentir pour la première fois depuis 80 ans ce samedi, lors des commémorations du bombardement de la ville.

Un symbole de paix et de reconstruction. Le 9 août 1945, trois jours après Hiroshima, la ville portuaire de Nagasaki a subi à son tour l'horreur d'un bombardement atomique. Entre 60.000 et 80.000 personnes ont péri dans des circonstances atroces, victimes de brulures, de radiations et de l'onde de choc.

Le quartier d'Urakami, où a été larguée la bombe «Fat Man», est intégralement détruit. Parmi les bâtiments disparus se trouve la cathédrale de l'Immaculée-Conception de Nagasaki, où un grand nombre de fidèles qui assistaient à une célébration liturgique y ont perdu la vie.

Un projet porté par un universitaire américain

Reconstruit en 1959, l'édifice est devenu un symbole de la persécution des chrétiens au Japon et de leurs souffrances. Certains vestiges de la cathédrale originelle sont également exposés dans le Parc de la paix, situé à proximité.

Si une cérémonie de commémoration du bombardement y a lieu tous les ans, celle de cette année aura une importance toute particulière, puisque la seconde cloche, totalement détruite par le cataclysme du 9 août 1945, a été reconstruite.

Le projet a été porté par un professeur d'université américain, dont le grand-père avait participé en tant que médecin au Projet Manhattan, à l'origine des bombes atomiques. Lors de recherches à Nagasaki, un chrétien japonais lui avait confié qu'il aimerait entendre de son vivant sonner ensemble les deux cloches de la cathédrale, la première ayant survécu à la destruction.

les catholiques de Nagasaki émus

Séduit par l'idée, James Nolan, professeur de sociologie à l'université Williams dans le Massachusetts, a entrepris alors une série de conférences sur la bombe atomique afin de récolter environ 107.200 euros pour financer la fabrication d'une nouvelle cloche aux Etats-Unis.

Quand elle a été présentée au public de Nagasaki au printemps dernier, «les réactions étaient magnifiques. Il y avait des gens littéralement en pleurs», s'est souvenu l'universitaire. Pour le prêtre principal de la cathédrale, Kenichi Yamamura, cette restauration «montre la grandeur de l’être humain, la preuve que des personnes appartenant au camp qui en a blessé un autre peuvent un jour vouloir se racheter».

«Il ne s’agit pas d'oublier les blessures du passé, mais de les reconnaître et d’agir pour réparer, pour reconstruire, et ainsi, pour œuvrer ensemble à la paix», a-t-il expliqué à l'AFP. «Il ne faut pas répondre à la violence par la violence, mais plutôt montrer par notre façon de vivre, de prier, à quel point il est insensé d'ôter la vie d'autrui», a-t-il ajouté.

Près de 100 pays, un record, doivent participer aux commémorations à Nagasaki ce dimanche, y compris la Russie, qui n'avait plus été conviée depuis son invasion de l'Ukraine en 2022.

Israël, dont l'ambassadeur n'avait pas non plus été invité l'an dernier en protestation contre le conflit à Gaza, provoquant le boycott de la cérémonie par les ambassadeurs des autres pays du G7, devrait également être représenté.

Cette année, «nous voulions que les participants viennent et constatent directement la réalité de la catastrophe qu'une arme nucléaire peut engendrer», avait déclaré un responsable de Nagasaki à l'AFP la semaine dernière.