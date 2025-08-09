Basket : pourquoi des sextoys sont-ils lancés pendant les matchs de la WNBA ?

Au cours des deux dernières semaines, des sex-toys ont été jetés sur les parquets lors des matchs de WNBA, la ligue américaine de basket féminin. Des événements qui ont provoqué l’indignation et derrière lesquels on retrouve un groupe de cryptomonnaie.

Mardi 5 août, lors du match opposant l’Indiana Fever aux Los Angeles Angeles Sparks à la Crypto.com Arena, un sex-toy vert a été lancé sur le parquet. Au cours des deux dernières semaines, c’est la sixième fois qu’un match de la ligue américaine féminine de basket-ball est interrompu par le jet d’objets sexuels. À New York, lors du match opposant les New York Liberty aux Phoenix Mercury, lors de deux matchs des Atlanta Dream la semaine dernière et lors d'un match des Chicago Sky vendredi, ce type d’événements s’est succédé, provoquant des réactions au sein de la ligue.

«C'est très irrespectueux, je ne comprends pas vraiment l'intérêt», a déclaré Elizabeth Williams, du Chicago Sky, après le dernier incident survenu vendredi. «C'est vraiment immature. La personne qui fait ça doit grandir», a ajouté Williams. Isabelle Harrison, des New York Liberty, a demandé que la sécurité soit renforcée après l'incident de vendredi. «Ce n'est pas drôle. Cela n'a jamais été drôle», a-t-elle écrit sur X. La WNBA a de son côté, déclaré qu’elle travaillait avec les forces de l'ordre pour poursuivre « toute personne impliquée dans cette conduite afin qu'elle soit arrêtée et inculpée ».

Un groupe de cryptomonnaie en quête de buzz

À la suite de ces incidents, les promoteurs d'une cryptomonnaie ont revendiqué être à l’origine de ces actions, leur objectif étant de faire du buzz pour attirer l’attention. «Nous savions que pour nous faire entendre (...) nous devions créer l'événement et faire un buzz viral, afin de ne pas avoir à payer tous ces influenceurs en sacrifiant notre âme et le sort du projet», a indiqué un porte-parole anonyme du groupe derrière la cryptomonnaie Green Dildo Coin, cité par USA Today.

Au cours des sept derniers jours, la cryptomonnaie a vu sa valeur augmenter de près de 309 % et de plus de 80 % au cours des dernières 24 heures. Son volume d'échange sur 24 heures dépasse 1,3 million de dollars, selon le site de cryptomonnaies coingecko.com. «Pour l'avenir, nous avons beaucoup d'autres plaisanteries en réserve, mais elles seront beaucoup plus légères et de meilleur goût», a aussi déclaré la source anonyme à USA Today.

Jusqu'à présent, deux arrestations ont eu lieu. À Atlanta, Delbert Carver, 23 ans, a été arrêté et inculpé de trouble à l'ordre public, d'outrage à la pudeur et d'intrusion criminelle, après avoir été accusé d'avoir jeté un jouet sexuel lors d'un match le 29 juillet. Kaden Lopez, un jeune homme de 18 ans, a également été accusé d'avoir lancé un jouet sexuel lors d'un match le 5 août à Phoenix. Les promoteurs de la cryptomonnaie ont précisé que les deux personnes arrêtées ne faisaient pas partie de leur organisation.

