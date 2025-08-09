Toute l’actu en direct 24h/24
Donald Trump souhaite faire intervenir l'armée pour lutter contre les cartels sud-américains

L’ordonnance autorise les opérations militaires directes en mer et sur le sol étranger. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Face à la menace que font planer les cartels sud-américains, Donald Trump a demandé à l'armée américaine de se préparer. Plusieurs d'entre eux ont été placés par Washington sur la liste des organisations terroristes.

La nouvelle idée de Donald Trump. Le président américain a secrètement signé une directive au Pentagone pour utiliser la force militaire contre certains cartels de la drogue latino-américains, considérés comme des organisations terroristes. C'est ce que rapporte The New York Times.

La lutte contre les cartels de drogue est considérée comme prioritaire par le président Donald Trump. C'est lui qui, en janvier, a signé un décret ordonnant au département d’État de commencer à qualifier les cartels de la drogue d’organisations terroristes étrangères. Mais cette décision de faire intervenir l'armée est un nouveau cap qui prouve la détermination du chef d'État. Il s'agit de la mesure la plus agressive prise jusqu'à présent par l'administration dans sa campagne contre les cartels.

L’ordonnance autorise les opérations militaires directes en mer et sur le sol étranger.

Ni les avocats de la Maison Blanche, ni ceux du Pentagone et du département d'État n'ont communiqué au sujet de la nouvelle directive. On ne sait pas non plus si le Bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice a produit un avis faisant autorité, évaluant les questions juridiques.

De leur côté, les forces américaines se retrouveraient en première ligne face à des organisations souvent bien armées et bien financées, au péril de leurs vies.

