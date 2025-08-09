Espagne : la mosquée-cathédrale de Cordoue rouvre moins de 24h après avoir subi un incendie

Depuis 10 heures ce samedi, les touristes sont déjà de retour dans l’édifice qui prenait feu quelques heures plus tôt. La mosquée-cathédrale de Cordoue a rouvert alors que les cendres étaient encore chaudes.

C’est un exploit. Seulement quelques heures après l’incendie qui a ravagé la chapelle centrale, la mosquée-cathédrale de Cordoue, dans le sud de l’Espagne, a accueilli de nombreux touristes à son ouverture ce matin.

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le site est un joyau de l'architecture islamique. Il n’a pas attendu et a repris ses horaires habituels dès 10h00. Seule la zone où l'incendie s'est déclaré, connue sous le nom de nef d'Almanzor, reste inaccessible au public.

«Il y a des dégâts, des dégâts importants, mais ils sont très, très localisés», a précisé le maire de Cordoue, Jose Maria Bellido, auprès des médias locaux. Il estime que 50 à 60 mètres carrés du vaste intérieur du bâtiment ont été touchés.

Le toit de la chapelle dans laquelle le feu s'est déclaré «s'est complètement effondré» sous l'effet des flammes et du poids de l'eau utilisée pour les éteindre, a-t-il ajouté dans une interview accordée à la télévision publique espagnole.

Deux chapelles adjacentes, des retables et des œuvres d’art ont subi des «dommages collatéraux», principalement causés par la fumée.

Retour sur la soirée

L'incendie spectaculaire, vite associé à celui de Notre-Dame, s'est déclaré vendredi vers 21h00, suscitant des craintes pour l'édifice construit au début du Moyen Âge. Les pompiers sont restés sur place toute la nuit pour surveiller la zone incendiée après avoir éteint les flammes peu après minuit.

La direction de la mosquée-cathédrale stockait dans la chapelle concernée, selon le maire, du matériel de nettoyage et du matériel audiovisuel, qui a peut-être été à l'origine du sinistre. «Il semble qu'il pourrait s'agir d'une batterie ou d'un contact électrique qui aurait produit une première étincelle», a-t-il expliqué.