Etats-Unis : Pétunia, bouledogue sans poil, élue «chien le plus laid du monde 2025»

En Californie, aux Etats-Unis, une femelle bouledogue français a remporté ce vendredi le concours du chien le plus laid au monde, un événement organisé depuis maintenant 50 ans. Pétunia, de son nom, a conquis le jury avec son style particulier, sans poil.

Le chien le plus laid du monde est d'origine tricolore. Ce vendredi, Pétunia, une femelle bouledogue français, a remporté ce concours organisé à la foire de Sonoma-Marin à Petaluma, en Californie. Ce dernier, qui existe depuis maintenant 50 ans, récompense les chiens à l’allure atypique. Et pour cette édition 2025, c’est une chienne qui a décroché le gros lot avec son style particulier.

En effet, la grande gagnante, dont la caractéristique est de ne pas avoir de poil, a séduit le jury. Pétunia succède donc à Wild Thang, le vainqueur de l’année précédente, un pékinois qui tentait sa chance pour la cinquième fois. En 2024, il avait devancé ses concurrents avec sa langue qui pendait constamment de sa bouche.

«Défendre l'amour de tous les animaux»

Mais le concours «World’s Ugliest Dog» n’a pas pour but de se moquer des animaux, bien au contraire. Selon le site de la foire de Sonoma-Marin, «ce concours met en lumière l'importance de défendre l'amour de tous les animaux et les bienfaits de l'adoption». Les organisateurs cherchent donc à célébrer «les imperfections qui rendent chaque chien spécial et unique».

Concrètement, comment se déroule l’événement ? «La journée commence par des animations avant le concours et des informations sur les soins ainsi que l'adoption des animaux», précise le site de la foire. Avant de défiler devant les juges, composés de médias, d'animateurs et de fans, le propriétaire doit fournir un certificat justifiant de la bonne santé de l’animal. Le chien doit également se soumettre à un contrôle vétérinaire avant de pouvoir s’illustrer.

Selon la foire, des associations d’adoption sont également présentes lors du concours afin de faire défiler les chiens adoptables. Et le site de l’événement révèle justement que de nombreux chiens participants ont été sauvés des refuges et ont trouvé un foyer durant les concours. Le grand gagnant, lui, repart avec 5.000 dollars, de quoi rendre heureux son propriétaire.