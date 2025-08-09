Etats-Unis : un homme armé tue un policier près du siège de l’agence fédérale de santé d’Atlanta

Un policier a été tué par un homme ce vendredi lors d’une fusillade près du siège des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à Atlanta (Etats-Unis). L’auteur des faits a été retrouvé mort et se serait suicidé.

Une nouvelle fusillade meurtrière. Un homme a abattu ce vendredi 8 août un policier près du siège des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à Atlanta, aux États-Unis, ont indiqué les autorités américaines.

La fusillade a éclaté peu avant 17h (23h heure française), près d'un campus des CDC et d'une pharmacie, a précisé le chef de la police d'Atlanta, Darin Schierbaum, lors d'une conférence de presse. Le suspect, probablement un tireur isolé selon la police, a été retrouvé mort au deuxième étage d'une pharmacie, victime d'une blessure par balle qu'il pourrait s'être lui-même infligée.

«Le tireur est décédé et aucun civil n'a été blessé par balle lors de cette fusillade, a déclaré le maire d'Atlanta, Andre Dickens, lors d'une conférence de presse. Le campus des CDC a essuyé plusieurs salves de tirs, a-t-il déclaré. Quatre-vingt-douze enfants d'une crèche située sur ce campus ont été évacués en toute sécurité et ont retrouvé leurs familles dans une école voisine.

Le vaccin anti-covid à l’origine de l’attaque

Selon des sources anonymes à plusieurs médias américains, dont CNN et le New York Times, le tireur, dont l'identité n'a pas encore été divulguée, estimait que la maladie dont il souffrait avait été provoquée par le vaccin contre le coronavirus.

Selon ces mêmes médias, le père du suspect avait signalé vendredi matin aux autorités que son fils avait des tendances suicidaires. Toutefois, le chef de la police n'a pas voulu confirmer à ce stade précoce de l'enquête si le suspect visait les CDC en raison du vaccin contre le coronavirus.

Seule victime de la fusillade, le policier David Rose, qui était âgé de 33 ans, laisse derrière lui une femme enceinte et deux enfants, a indiqué la police.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies forment ensemble la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique.

«Chez @CDCgov, nous sommes profondément attristés par l'attaque perpétrée aujourd'hui contre notre campus de Roybal», a écrit Susan Monarez, directrice des CDC, sur X, tout en rendant hommage au «courageux agent des forces de l'ordre local qui a donné sa vie».