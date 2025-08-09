Guerre en Ukraine : Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine le 15 août en Alaska

Donald Trump a annoncé, vendredi, sur son réseau Truth Social qu'une «rencontre très attendue» avec son homologue russe Vladimir Poutine aurait lieu le 15 août dans l'État américain de l'Alaska.

Six ans que Donald Trump et Vladimir Poutine ne se sont plus rencontrés. Ce vendredi, le président américain a annoncé sur son réseau Truth Social qu'un sommet se tiendra le 15 août avec son homologue russe pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie en février 2022.

C'est dans l'Alaska, territoire du nord-ouest américain plus que symbolique, que les deux chefs d'États se rencontreront en chair et en os après de multiples appels ces derniers jours. Une information confirmée dans la foulée par le Kremlin.

Échanges de territoires

Le président américain, interrogé plus tôt vendredi pour savoir si l'Ukraine devra faire des concessions territoriales, a répondu qu'«il y aurait des échanges de territoires au bénéfice de chacun», sans donner de détail.

«On parle d'un territoire sur lequel les combats font rage depuis plus de trois ans et demi (...) c'est compliqué, c'est vraiment pas facile, mais nous allons en récupérer une partie», a-t-il ajouté, depuis la Maison Blanche, aux côtés des dirigeants azerbaïdjanais et arménien, qui venaient de signer un accord de paix.

Moscou réclame que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'Otan. Des exigences inacceptables pour Kiev, qui demande le retrait des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité occidentales, la poursuite des livraisons d'armes et le déploiement d'un contingent européen, ce à quoi s'oppose la Russie.

Absence de Volodymyr Zelensky

Cette rencontre inédite se fera sans le troisième homme de conflit : Volodymyr Zelensky. En effet, le président ukrainien n'a pas été convié au sommet du 15 août. Il estime toutefois qu'une rencontre entre lui et Vladimir Poutine est une «priorité» et qu'il «est légitime que l'Ukraine participe aux négociations» concernant l'avenir de son pays.

Pour le chef du Kremlin, les «conditions» ne sont pas réunies pour une telle rencontre, qui, selon lui, n'aurait de sens qu'en phase finale des négociations de paix. Quant à Donald Trump, sa réponse a été limpide : sur la question de savoir s'il pensait que Vladimir Poutine devait d'abord s'entretenir avec Volodymyr Zelensky avant de le rencontrer lui, le président américain a répondu «non».