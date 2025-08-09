Les principaux dirigeants européens se sont dit dimanche convaincus que "seule une approche combinant une diplomatie active, un soutien à l'Ukraine et une pression sur la Fédération de Russie" pouvait réussir pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
"Nous saluons le travail du président Trump pour arrêter le massacre en Ukraine" et "sommes prêts à soutenir ce travail sur le plan diplomatique ainsi qu'en maintenant notre soutien militaire et financier substantiel à l'Ukraine, y compris par le biais des travaux de la Coalition des volontaires, et en maintenant et en imposant des mesures restrictives à l'encontre de la Fédération de Russie", ont indiqué ces dirigeants dans une déclaration signée par le président français Emmanuel Macron, la présidente italienne du Conseil Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre polonais Donald Tusk, le Premier ministre britannique Keir Starmer, la Présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen et le Président finlandais Alex Stubb en amont de la rencontre prévue vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska.
«L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens», a réaffirmé Emmanuel Macron avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les présidents américain et russe doivent discuter le 15 août en Alaska.
Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky en vue du sommet visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité», a également écrit le chef de l'État français sur X, précisant avoir échangé samedi avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi avoir évoqué au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron la «situation diplomatique» autour de l'Ukraine, avant le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump prévu vendredi.
«Nous avons échangé nos points de vue sur la situation diplomatique», a indiqué Volodymyr Zelensy sur Telegram, selon lequel il «est vraiment important que les Russes ne parviennent pas à tromper qui que ce soit une nouvelle fois».
Le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy et le vice-président américain JD Vance vont accueillir samedi une réunion des conseillers à la sécurité nationale européens et américains, ont annoncé les services du Premier ministre Keir Starmer.
Cette réunion sera "une occasion cruciale pour discuter des progrès à accomplir pour parvenir à une paix juste et durable" en Ukraine, ont-ils ajouté. Le Premier ministre britannique s'était auparavant entretenu au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
"Les deux dirigeants ont salué la volonté du président Trump de mettre fin à cette guerre barbare et sont convenus que nous devons maintenir la pression sur Poutine pour qu'il mette fin à sa guerre illégale", ajoute le communiqué.
Il précise que le dirigeant travailliste a "réitéré son soutien indéfectible à l'Ukraine et à son peuple".
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi, lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, à des "mesures claires" des Européens pour définir une approche commune avant le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump prévu vendredi.
"Des mesures claires sont nécessaires, ainsi qu'une coordination maximale entre nous et nos partenaires", a indiqué M. Zelensky sur Telegram après cet appel téléphonique.
Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine le 15 août dans l'Etat américain de l'Alaska, a-t-il annoncé vendredi sur son réseau Truth Social, un sommet destiné à discuter d'un règlement de la guerre en Ukraine qui comprendra, selon le président américain, des concessions territoriales.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde samedi contre toute "décision qui serait prise sans l'Ukraine", réaffirmant que les Ukrainiens "n'abandonneront pas leur terre aux occupants".
"Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, ce serait des décisions contre la paix", a-t-il prévenu sur les réseaux sociaux.