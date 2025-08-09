Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réaffirme que les Ukrainiens "n'abandonneront pas leur terre aux occupants"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde samedi contre toute "décision qui serait prise sans l'Ukraine", réaffirmant que les Ukrainiens "n'abandonneront pas leur terre aux occupants".

"Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, ce serait des décisions contre la paix", a-t-il prévenu sur les réseaux sociaux.