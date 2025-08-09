Toute l’actu en direct 24h/24
Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine le 15 août dans l'État américain de l'Alaska. [REUTERS/Guglielmo Mangiapane]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a mis en garde ce samedi contre toute «décision qui serait prise sans l'Ukraine», suite à l'annonce de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui devrait avoir lieu le 15 août.
Le sommet Trump-Poutine aura lieu le 15 août en Alaska

Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine le 15 août dans l'Etat américain de l'Alaska, a-t-il annoncé vendredi sur son réseau Truth Social, un sommet destiné à discuter d'un règlement de la guerre en Ukraine qui comprendra, selon le président américain, des concessions territoriales. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réaffirme que les Ukrainiens "n'abandonneront pas leur terre aux occupants"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde samedi contre toute "décision qui serait prise sans l'Ukraine", réaffirmant que les Ukrainiens "n'abandonneront pas leur terre aux occupants".

"Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, ce serait des décisions contre la paix", a-t-il prévenu sur les réseaux sociaux.

