«L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens», assure Emmanuel Macron

«L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens», a réaffirmé Emmanuel Macron avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les présidents américain et russe doivent discuter le 15 août en Alaska.

Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky en vue du sommet visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

«Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité», a également écrit le chef de l'État français sur X, précisant avoir échangé samedi avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.