«Les orphelins ukrainiens sont exposés comme des produits sur un marché en ligne» : la Russie crée un «catalogue» d'enfants ukrainiens à adopter d'après une ONG

Grâce à un «catalogue» nouvellement créé, la Russie propose à l'adoption des mineurs ukrainiens expulsés de force, et répertoriés en fonction de leur âge, de la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux d'après une ONG.

Choisir ses enfants comme on commanderait un plat. Si l'idée paraît saugrenue, elle a pourtant trouvé grâce aux yeux des autorités russes, qui proposent, via un catalogue, des enfants ukrainiens déracinés de force à l'adoption d'après le fondateur de l’ONG Save Ukraine qui œuvre à rapatrier les enfants ukrainiens enlevés par la Russie depuis sa première invasion de l’Ukraine en 2014.

Plus précisément, le département de l'éducation russe a recensé 294 enfants du pays voisin, en les catégorisant et en les triant selon des «filtres» bien particuliers, rapporte Euronews. Les adoptants pourront ainsi choisir leur future progéniture selon des critères physiques (âge, sexe, couleur des yeux...) mais aussi caractériels. D'ailleurs, sur de nombreuses fiches, il est mentionné que ces enfants sont «polis et respectueux envers les adultes», «disciplinés», «non-conflictuels» ou «capables d'exécuter des tâches».

«Les orphelins ukrainiens sont exposés comme des produits»

Selon la base de données chapeautée par la Russie, les enfants du catalogue sont des «orphelins et des enfants privés de soins parentaux». Mykola Kuleba, a déclaré que la plupart des enfants figurant dans ce «catalogue» étaient nés dans la région ukrainienne de Louhansk avant que la Russie ne l'occupe et qu'ils avaient la nationalité ukrainienne.

«Depuis 2014, des enfants ukrainiens apparaissent dans les bases de données d'adoption russes. Cependant, depuis 2022, la pratique s'est généralisée et est devenue systématique», a déclaré M. Kuleba sur X. Il a précisé qu'à l'origine, les pistes ont été brouillées par les autorités russes, clôturant les registres et supprimant les références, mais «maintenant, il n'y a plus de faux-semblant». «La Russie n'essaie même plus de le cacher. Les orphelins ukrainiens sont exposés comme des produits sur un marché en ligne», s'insurge-t-il.

Russia isn’t even trying to hide it anymore. It’s openly trafficking Ukrainian children.



On official platforms, Ukrainian orphans are displayed like products in an online marketplace.



Full-face photos. Age. Eye color. Health status. Even “obedience level.” Filterable. Sortable.… pic.twitter.com/SYcRxlx0JD — Mykola Kuleba (@MykolaKuleba) August 7, 2025

M. Kuleba a estimé que pratique relevait du «trafic d'enfants parrainé par l'État», soulignant que la Russie avait mis à jour ses lois afin d'être en mesure de modifier les noms de famille et les dates d'anniversaire des enfants concernés.

À ce jour, l’Ukraine a confirmé la déportation de plus de 19.500 enfants par la Russie. Pour chacun d’eux, des informations précises ont été collectées, incluant leur lieu de résidence en Ukraine ainsi que leur localisation actuelle sur le territoire russe.