L'Iran salue l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan mais alerte contre toute «intervention étrangère»

L’Iran a salué ce samedi l’accord de paix signé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, négocié par Washington. Le ministère iranien des Affaires étrangères a toutefois mis en garde contre «toute intervention étrangère», notamment avec les droits de développement accordés à Washington dans un corridor près de la frontière iranienne.

Une satisfaction dans la retenue. L’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, négocié par Washington, a été salué par le ministère iranien des Affaires étrangères. En revanche, ce dernier a mis en garde contre «toute intervention étrangère», au vu des droits de développement accordés aux Etats-Unis dans un corridor près de la frontière iranienne.

Dans un communiqué, le ministère se félicite de «la finalisation du texte de l'accord de paix par les deux pays». Cependant, il «exprime également sa préoccupation quant aux conséquences négatives de toute intervention étrangère, sous quelque forme que ce soit, en particulier à proximité des frontières communes».

«Voie Trump pour la paix et la prospérité internationale»

Concrètement, que signifie cet accord ? Conclu ce vendredi à Washington par le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, il met fin au conflit territorial opposant leur pays depuis des décennies. En plus de cela, l’accord prévoit également la création d'une zone de transit traversant l'Arménie pour relier l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan, une revendication de longue date de Bakou.

Face à cela, les Etats-Unis ne sortent pas de ces négociations sans contrepartie. Ils disposeront de droits de développement pour le corridor, baptisés «Voie Trump pour la paix et la prospérité internationale» (TRIPP, son acronyme en anglais), dans cette région stratégique et riche en hydrocarbures. Ce qui n’est pas du goût de l’Iran qui s’oppose depuis longtemps à ce corridor, craignant qu'il ne le coupe du Caucase et n'amène une présence étrangère à sa frontière.

«Réponse ferme»

Pour le ministère iranien, toute intervention étrangère dans ce contexte risquait de «perturber la sécurité et la stabilité durable de la région». Lundi, sur X, le conseiller principal du guide suprême iranien, Ali Akbar Velayati, avait déjà averti que toute tentative des puissances régionales ou extérieures visant à imposer cette zone de transit se heurterait à une «réponse ferme» de la part de l’Iran.

بار دیگر برخی حکومت های مدعی وبی اعتنا به مصالح خود و منطقه،موضوع #دالان_زنگه‌زور را مطرح کردند وبرای پیشبرد اهداف نامشروع در #قفقاز_جنوبی به هر دری میزنند

یادآور میشوم هرحکومتی در منطقه یا خارج ازآن بخواهد تجربه شکست خورده قبلی را تکرار کند با برخورد محکم #ایران روبرو خواهد شد — Aliakbar Velayati (@Drvelayati_ir) August 4, 2025

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne date pas d’hier. Les deux pays se disputent depuis des décennies leurs frontières et le statut des enclaves situées sur leurs territoires respectifs. Pour rappel, les deux nations sont entrées en guerre à deux reprises au sujet de la région contestée du Karabakh, que l'Azerbaïdjan a reprise aux forces arméniennes lors d'une offensive éclair en septembre 2023, provoquant l'exode de plus de 100.000 Arméniens de souche.

Selon un haut responsable américain, l’Arménie ne sort pas perdante des tractations, y gagnant même «un partenaire commercial stratégique énorme» avec les Etats-Unis. «Les perdants ici sont la Chine, la Russie et l'Iran», a-t-il déclaré sous couvert d'anonymat.